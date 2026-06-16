Feio dostał telefon z polskiego klubu! Na brak ofert nie narzeka

Goncalo Feio w minionym sezonie spadł z Tondelą z portugalskiej ekstraklasy. W kontekście przyszłej kampanii kontaktował się z nim polski zespół. Według serwisu trojmiasto.pl chodzi o Lechię Gdańsk.

Mateusz Piotrowski / Alamy Na zdjęciu: Goncalo Feio

Lechia Gdańsk kontaktowała się z Goncalo Feio

Goncalo Feio jest dobrze znany polskim kibicom ze względu na pracę w Motorze Lublin, Legii Warszawa i Radomiaku Radom. Z tego ostatniego klubu odszedł na własne życzenie na początku marca tego roku. Szybko znalazł jednak nową pracę, podpisując kontrakt z Tondelą, która występowała w najwyższej klasie rozgrywkowej w Portugalii. Jego zdaniem było utrzymanie zespołu w elicie.

Finalnie 36-letni szkoleniowiec nie sprostał wyzwaniu, choć był blisko utrzymania w lidze. Tondela skończyła ligę na 17. miejscu, a do miejsc barażowych zabrakło im jedynie dwóch punktów. Feio prowadził drużynę w 8 meczach, a jego bilans to 2 zwycięstwa, 2 remisy i 4 porażki.

Po zakończeniu sezonu pożegnał się z Tondelą i rozpoczął poszukiwania nowego pracodawcy. Ben Jacobs informował, że Portugalczyk cieszy się dużym zainteresowaniem. Ma na stole propozycje z rodzimej ligi, Motherwell, Skandynawii oraz Polski. W kontekście polskiej ligi niewykluczone, że chodzi o Lechię Gdańsk. Jak poinformował serwis trojmiasto.pl, Budowlani mieli skontaktować się z trenerem.

Nic więcej jednak nie wiadomo poza faktem, że był kontakt na linii Feio – Lechia. Oprócz portugalskiego trenera klub z Gdańska rozmawiał jeszcze z takimi trenerami jak: Łukasz Piszczek, Dawid Szwarga, Robert Kolendowicz oraz Piotr Stokowiec.

W przyszłym sezonie Lechia Gdańsk zagra na poziomie Betclic 1. Ligi. W minionych rozgrywkach spadli z Ekstraklasy, zajmując 16. miejsce, czego efektem było rozstanie z Johnem Carverem.