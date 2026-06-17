Salah blisko włoskiego giganta. W tym klubie ma zagrać

16:59, 17. czerwca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  La Stampa

Mohamed Salah szuka nowego klubu i preferuje dalszą grę w Europie. La Stampa informuje, że o piłkarzu marzy Juventus. Egipcjanin jest otwarty na grę w barwach Starej Damy ze względu na osobę trenera.

Mohammed Salah
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Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Mohammed Salah

Juventus chce Salaha. Były gwiazdor Liverpoolu otwarty na transfer

Mohamed Salah na długo przed końcem sezonu ogłosił, że wraz z końcem czerwca przestanie być zawodnikiem Liverpoolu. Jego kontrakt nie zostanie przedłużony, więc od kampanii 2026/2027 kibice będą go oglądać w nowych barwach. Największym faworytem do pozyskania reprezentanta Egiptu były kluby z Bliskiego Wschodu, a konkretnie z Arabii Saudyjskiej.

Wygląda jednak na to, że wyjazd poza Europę nie wchodzi w grę. Salah chciałby zostać na Starym Kontynencie i podjąć wyzwanie w jednym z topowych klubów. Z informacji dziennika La Stampa wynika, że jest blisko jednego z włoskich zespołów.

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Salah miałby dołączyć do Juventusu, który marzy o jego pozyskaniu. Sam piłkarz jest otwarty na przeprowadzkę do Turynu i grę w barwach Starej Damy. Duże znaczenie ma postać trenera, czyli Luciano Spallettiego, który cieszy się dużym szacunkiem Egipcjanina. Warto dodać, że dla 34-latka nie byłaby to pierwsza przygoda we Włoszech. Kiedyś bronił barw innego klubu w Serie A – AS Romy.

W grze pozostaje nadal także opcja turecka. O zawodnika zabiegają dwa największe kluby nad Bosforem, czyli Fenerbahce oraz Galatasaray. Walki o zawodnika nie odpuszcza także Al-Hilal. Salah w barwach Liverpoolu grał od lipca 2017 roku. Łącznie wystąpił w 442 meczach, w których strzelił 257 bramek i zaliczył 123 asysty.

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