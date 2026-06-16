Ruch sięgnął po człowieka od awansów. To może być ważny sygnał

15:27, 16. czerwca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl / Ruch Chorzów

Ruch Chorzów wzmocnił obsadę bramki przed nowym sezonem. Niebiescy pozyskali Jakuba Wrąbla, doświadczonego golkipera z bogatym dorobkiem na stadionach w Betclic 1. Lidze.

Waldemar Fornalik
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fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Waldemar Fornalik

Jakub Wrąbel nowym bramkarzem Ruchu Chorzów

Ruch Chorzów poinformował o zakontraktowaniu nowego bramkarza. Jakub Wrąbel podpisał umowę obowiązującą do 30 czerwca 2028 roku z opcją przedłużenia jej o kolejny sezon. O transferze śląski klub poinformował za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej.

30-letni golkiper trafia do 14-krotnych mistrzów Polski jako zawodnik doskonale znający realia polskich rozgrywek. W swojej karierze rozegrał łącznie 154 spotkania na poziomie Betclic 1. Ligi, zachowując 51 czystych kont. Na koncie ma również 32 występy w PKO BP Ekstraklasie.

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Wrąbel jest wychowankiem Parasola Wrocław. W latach 2012-2018 reprezentował barwy Śląska Wrocław, gdzie zadebiutował w najwyższej klasie rozgrywkowej. W międzyczasie był wypożyczony do Olimpii Grudziądz. Później występował także w Wiśle Płock, Stali Mielec, Widzewie Łódź, Stali Rzeszów oraz Miedzi Legnica, której zawodnikiem był przez ostatnie dwa sezony.

Nowy bramkarz Niebieskich może pochwalić się również sukcesami indywidualnymi. Po sezonach 2016/17 oraz 2021/22 został wybrany najlepszym bramkarzem rozgrywek pierwszoligowych. Dwukrotnie świętował także awans do Ekstraklasy, kolejno ze Stalą Mielec i Widzewem Łódź.

Mierzący 197 centymetrów wzrostu i ważący 97 kilogramów Wrąbel będzie występował w Ruchu z numerem 44. W Chorzowie ma rywalizować o miejsce w składzie z Jakubem Bieleckim.

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