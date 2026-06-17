Wieczysta Kraków finalizuje pierwszy transfer! Padło nazwisko

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Kazimierz Moskal

Tobias Christensen zostanie piłkarzem Wieczystej Kraków

Wieczysta Kraków po raz pierwszy w historii awansowała do PKO BP Ekstraklasy. Podopieczni Kazimierza Moskala musieli walczyć o awans w barażach, gdzie pokonali Polonię Warszawa oraz Chrobry Głogów. Teraz czeka ich ważne zadanie, ponieważ muszą zbudować odpowiednio silną kadrę, aby rywalizować w najwyższej klasie rozgrywkowej. Na razie pożegnali aż jedenastu zawodników.

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Z klubem rozstali się m.in. Carlitos, Jacek Góralski, Michał Trąbka, Elias Olsson, Joan Roman czy Michał Koj. Niewykluczone, że w ciągu najbliższych dni klub z Małopolski ogłosi pierwszy transfer przychodzący. Nazwisko piłkarza ujawnił Mateusz Borek.

Dziennikarz poinformował, że blisko Wieczystej jest Tobias Christensen. To 26-letni norweski piłkarz, który na co dzień gra w Rapidzie Bukareszt. W minionym sezonie wystąpił w 39 meczach, w których strzelił jednego gola i zaliczył sześć asyst. Wcześniej grał w takich drużynach jak węgierski Videoton i Fehervar oraz w rodzimej lidze w barwach Molde, IK Start i Valerenga. Kwota transferu nie jest znana. Portal Transfermarkt wycenia lewonożnego pomocnika na 2,3 mln euro.

Christensen to tylko jeden z planowanych transferów. Ruchów przychodzących należy spodziewać się co najmniej kilku. W kręgu zainteresowań są również Maciej Kikolski (bramkarz) oraz Afimico Pululu (napastnik).