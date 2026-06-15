Lechia Gdańsk szuka trenera. Rozmawiała ze znanym nazwiskiem

Lechia Gdańsk po spadku z Ekstraklasy wciąż nie jest gotowa do startu nowego sezonu. Klub dalej nie wskazał trenera, który zastąpi Johna Carvera. Karolina Jaskulska na łamach "Kanału Sportowego" ujawnia, z kim w tej sprawie rozmawiano.

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency Na zdjęciu: Paolo Urfer

Lechia rozmawiała z Kolendowiczem. Ten woli trenować w Ekstraklasie

Lechia Gdańsk okazała się sensacyjnym spadkowiczem z Ekstraklasy. Do pewnego momentu ten temat w ogóle nie istniał, ale fatalna końcówka sezonu sprawiła, że gdańszczanom nie udało już się wydostać ze strefy spadkowej. Co ciekawe, nawet w ostatniej kolejce wystarczyła im wygrana z Bruk-Bet Termalicą, ale drużyna kompletnie się załamała.

W Gdańsku od tygodni panuje olbrzymi bałagan. Wraz z końcem sezonu z klubu odszedł trener John Carver. Lechia pożegnała też kilku innych członków sztabu szkoleniowego, w tym asystenta Radosława Bellę. Jednocześnie nie podjęła decyzji dotyczącej następcy Carvera – to proces, który jest kontynuowany. Poważnym kandydatem był chociażby Piotr Stokowiec, który ostatecznie wybrał propozycję Polonii Warszawa.

Przymierzany do Lechii był ponadto Robert Kolendowicz. Karolina Jaskulska na łamach „Kanału Sportowego” ujawnia, że Paolo Urfer spotkał się z tym szkoleniowcem, aby złożyć mu ofertę prowadzenia pierwszoligowej drużyny. Kolendowicz woli jednak poczekać na angaż w Ekstraklasie.

Mimo tego niepowodzenia, Lechia jest coraz bliżej ogłoszenia nazwiska nowego trenera. Wszystko wskazuje na to, że będzie nim Polak. To dopiero pierwszy etap przygotowań do przyszłego sezonu na zapleczu Ekstraklasy – wiadomo, że spora część zawodników opuści drużynę.