FC Barcelona zamierza popsuć Chelsea plany transferowe. Duma Katalonii włączyła się do walki o Christa Inao Oulaiego. Trabzonspor wycenia pomocnika na 50 milionów euro - informuje "SportsBoom".

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Christ Inao Oulai łączony z FC Barceloną. Chelsea ma rywala

FC Barcelona musiała zmienić plany transferowe. Bernardo Silva został bowiem zawodnikiem Realu Madryt. Mistrzowie Hiszpanii zatem zaczęli rozglądać się za innym pomocnikiem i ich uwaga została skierowana na uczestnika Mistrzostw Świata 2026. Serwis „SportsBoom” przekazuje, że w kręgu zainteresowań Dumy Katalonii znalazł się Christ Inao Oulai, który na co dzień reprezentuje barwy Trabzonsporu.

Wspomniane źródło zaznacza, że tym samym FC Barcelona włączyła się do rywalizacji o transfer Iworyjczyka. Zawodnik znajduje się również na radarze Chelsea. Dotychczas pomocnik był wyłącznie łączony z przeprowadzką do Londynu. Jednak teraz Duma Katalonii spróbuje pokrzyżować plany The Blues.

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Transfer Christa Inao Oulaiego będzie wiązał się ze sporym wydatkiem. Trabzonspor wycenia reprezentanta Wybrzeża Kości Słoniowej na 50 milionów euro. FC Barcelona oraz Chelsea będą musieli zatem sięgnąć głęboko do portfela, aby pozyskać uczestnika Mistrzostw Świata 2026. Zapowiada się ekscytująca walka o transfer.

Christ Inao Oulai w zeszłym sezonie rozegrał 31 spotkań w koszulce Trabzonsporu. Iworyjczyk zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył cztery asysty.