Górak potwierdza! Piłkarz GKS-u Katowice o krok od zaplecza Ekstraklasy

19:49, 15. czerwca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Dziennik Zachodni

GKS Katowice lada moment może pożegnać Konrada Gruszkowskiego. Rafał Górak na łamach serwisu "Dziennik Zachodni" zdradził, że piłkarz dostał zgodę na rozmowy z Arką Gdynia.

Rafał Górak
Obserwuj nas w
BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Rafał Górak

GKS Katowice dał zgodę. Konrad Gruszkowski rozmawia z Arką Gdynia

GKS Katowice będzie reprezentował Polskę w eliminacjach Ligi Konferencji. Zarząd klubu już pracuje w pocie czoła, aby odpowiednio wzmocnić skład. Tymczasem najnowsze doniesienia transferowe z obozu GieKSy przekazuje sam Rafał Górak. Trener na łamach „Dziennika Zachodniego” ujawnił, że Konrad Gruszkowski dostał zgodę na negocjacje z Arką Gdynia.

Wychowanek Wisły Kraków od dawna znajduje się w kręgu zainteresowań spadkowicza z PKO Ekstraklasy. Skrzydłowy nie znajduje się w planach GKS-u Katowice, więc klub nie będzie stawał mu na przeszkodzie. 25-latek może zatem zakotwiczyć w Betclic 1. Lidze, w której ma już doświadczenie. Wszystko teraz leży w rękach Arki Gdynia, której wystarczy jedynie przekonać zawodnika.

Konrad Gruszkowski spędził w GKS-ie Katowice półtora roku. Poprzednio skrzydłowy występować na Słowacji, będąc zawodnikiem Dunajskiej Stredy. Wychowanek Wisły Kraków może zatem minąć się ze swoim byłym klubem, który ostatecznie awansował do PKO Ekstraklasy, z której spadła Arka Gdynia. Pozostaje czekać teraz na dalsze informacje w sprawie tego transferu.

W poprzednim sezonie Konrad Gruszkowski rozegrał zaledwie osiem spotkań w koszulce GKS-u Katowice. 25-latek spędził na placu gry łącznie 151 minut.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości