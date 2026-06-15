GKS Katowice lada moment może pożegnać Konrada Gruszkowskiego. Rafał Górak na łamach serwisu "Dziennik Zachodni" zdradził, że piłkarz dostał zgodę na rozmowy z Arką Gdynia.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Rafał Górak

GKS Katowice dał zgodę. Konrad Gruszkowski rozmawia z Arką Gdynia

GKS Katowice będzie reprezentował Polskę w eliminacjach Ligi Konferencji. Zarząd klubu już pracuje w pocie czoła, aby odpowiednio wzmocnić skład. Tymczasem najnowsze doniesienia transferowe z obozu GieKSy przekazuje sam Rafał Górak. Trener na łamach „Dziennika Zachodniego” ujawnił, że Konrad Gruszkowski dostał zgodę na negocjacje z Arką Gdynia.

Wychowanek Wisły Kraków od dawna znajduje się w kręgu zainteresowań spadkowicza z PKO Ekstraklasy. Skrzydłowy nie znajduje się w planach GKS-u Katowice, więc klub nie będzie stawał mu na przeszkodzie. 25-latek może zatem zakotwiczyć w Betclic 1. Lidze, w której ma już doświadczenie. Wszystko teraz leży w rękach Arki Gdynia, której wystarczy jedynie przekonać zawodnika.

Konrad Gruszkowski spędził w GKS-ie Katowice półtora roku. Poprzednio skrzydłowy występować na Słowacji, będąc zawodnikiem Dunajskiej Stredy. Wychowanek Wisły Kraków może zatem minąć się ze swoim byłym klubem, który ostatecznie awansował do PKO Ekstraklasy, z której spadła Arka Gdynia. Pozostaje czekać teraz na dalsze informacje w sprawie tego transferu.

W poprzednim sezonie Konrad Gruszkowski rozegrał zaledwie osiem spotkań w koszulce GKS-u Katowice. 25-latek spędził na placu gry łącznie 151 minut.