Real Madryt nie rezygnuje. Królewscy wciąż chcą pozyskać Mateusa Fernandesa. Hiszpanie jednak planują na początek wyczyścić kadrę, a dopiero później ruszyć po Portugalczyka. West Ham United natomiast oczekuje 90 milionów euro - donosi Jose Felix Diaz.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

90 milionów euro! Tyle Real Madryt musi zapłacić za Mateusa Fernandesa

Real Madryt szaleje na rynku transferowym. W środę klub potwierdził przyjście Bernardo Silvy. Królewscy jednak na tym nie poprzestają i wytypowali kolejny cel. Jose Felix Diaz zdradza, że w kręgu zainteresowań Los Blancos pozostaje Mateus Fernandes. Pozyskanie Portugalczyka będzie wiązało się ogromnym wydatkiem, ponieważ West Ham United oczekuje za swoją gwiazdę ofert w wysokości 90 milionów euro.

Wspomniane źródło zaznacza, że Real Madryt jeszcze nie ruszy po Mateusa Fernandesa. Florentino Perez i spółka w pierwszej kolejności chcą przewietrzyć kadrę i pozbyć się niepotrzebnych zawodników. Dopiero później powalczą o transfer Portugalczyka. Warto zaznaczyć, że gwiazda West Hamu United jest także celem transferowym Manchesteru United.

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Mateus Fernandes tego lata musi zmienić barwy klubowe. Młoty spadły bowiem z Premier League, a Portugalczyk nie wyobraża sobie gry na jej zapleczu. Transferowa saga z udziałem pomocnika wciąż będzie trwala. Na ten moment trudno stwierdzić, który klub jest najbliżej pozyskania 21-latka.

W poprzednim sezonie Mateus Fernandes rozegrał 42 spotkania w koszulce West Hamu United. Reprezentant Portugalii zdołał pięciokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył dokładnie taką samą liczbę asyst.