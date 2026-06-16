Utalentowany Senegalczyk w Miedzi. To mistrz Afryki do lat 17! [NASZ NEWS]

Miedź Legnica dokonała już tego lata kilku transferów, ale na tym nie koniec. Z naszych informacji wynika, że klub z Dolnego Śląska ma nowego piłkarza. To senegalski talent.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Miedzi Legnica

W Miedzi stawiają na Afrykańczyków

Miedź Legnica jest bardzo aktywna na rynku transferowym tego lata. Pozyskała już Mazura i Norlina, którym skończyły się kontrakty odpowiednio w Chrobrym Głogów i ŁKS Łódź. Okazuje się, że klub też prowadzi ciekawą politykę w kontekście afrykańskiego futbolu.

Otóż od pewnego czasu Miedź sprowadza do swojej akademii utalentowanych piłkarzy z Czarnego Lądu. Obecnie ma w swoich szeregach trzech Senegalczyków i trzech Gambijczyków. A teraz, jak wynika z naszych informacji, dochodzi kolejny, bardzo ciekawy zawodnik.

Wychowanek prestiżowej akademii

Jak ustaliliśmy, nowym piłkarzem Miedzi został 19-letni Mame Mody Sy. To napastnik, który może też grać na kilku innych pozycjach, jak choćby skrzydło czy „10”. Co ciekawe, kontrakt podpisał już parę miesięcy temu, ale dołączy do drużyny teraz, po załatwieniu formalności wizowych.

Mame Mody Sy to wychowanek bardzo prestiżowej akademii AS Dakar Sacre Coeur, ściśle współpracującej z francuskim Olympique Lyon (tam też trenował przez jakiś czas). 19-latek ma już za sobą występy w senegalskiej ekstraklasie (strzelił w lidze kilka goli) i sukcesy z młodzieżową reprezentacją Senegalu.

W jej barwach Sy zdobył mistrzostwo Afryki do lat 17. Błysnął też w kadrze do lat 18. Ma w niej bilans 3 mecze, 3 gole, zdobyte na Turnieju Przyjaźni UEFA w Nyonie. Dwa zaaplikował Urugwajowi, a jeden Japonii.

Grał już w barwach New York Red Bulls

Z kolei na zaproszenie New York Red Bulls brał udział w turnieju Generation adidas Cup, w zespole New York Red Bulls U18.

Teraz z kolei szlify będzie pobierał w Miedzi. Piłkarz ma być stopniono wprowadzany do gry, zacznie od drugiej drużyny, tak, aby bez pośpiechu wdrożył się w europejski futbol. I wygląda na to, że w przyszłości Miedź może mieć z niego dużo pożytku.