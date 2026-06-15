Arka Gdynia nie zwleka. Dogadała dwa ciekawe transfery!

Arka Gdynia chce szybko wrócić do Ekstraklasy. Świadczą o tym jej ruchy na rynku transferowym - finalizuje właśnie dwa wzmocnienia. Szymon Janczyk z portalu Weszło.com ujawnia ich personalia.

fot. Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Dominik Kun

Arka sięga po piłkarza Wisły Płock

Arka Gdynia nie zdołała wywalczyć utrzymania w Ekstraklasie i po zaledwie jednym sezonie wraca do pierwszej ligi. Oczywiście ma przed sobą ambitne plany i zamierza ponownie walczyć o awans do elity, gdzie tym razem pozostanie na dłużej. Niedawno nawiązała współpracę ze Slavią Praga, w ramach której być może ściągnie na wypożyczenie jej utalentowanych zawodników. Zanim do tego dojdzie, finalizuje właśnie dwa inne wzmocnienia.

Do Arki dołączy nowy środkowy defensor. To Marco Komenda, który ma za sobą sezon na zapleczu Bundesligi. 29-latek zamieni Holstein Kiel na klub z Trójmiasta. Będzie to dla niego pierwsza zagraniczna przeprowadzka – do tej pory występował jedynie w niemieckich zespołach. W sezonie 2025/2026 rozegrał 21 spotkań, sumując rozgrywki Pucharu Niemiec oraz 2. Bundesligi.

Nie będzie to jedyny transfer Arki, który dojdzie do skutku w ciągu najbliższych dni. Szymon Janczyk ujawnia na łamach Weszło.com, że do ekipy z Gdyni trafi także Dominik Kun. Doświadczony pomocnik rozstał się z Wisłą Płock i jest dostępny w ramach wolnego transferu. To z pewnością duże wzmocnienie dla spadkowicza, bowiem na poziomie pierwszej ligi 32-latek rozegrał dotąd aż 223 spotkania. W przeszłości już dwukrotnie świętował awans do Ekstraklasy – w barwach Widzewa Łódź oraz Wisły Płock.