Anglia – Chorwacja: typy i kursy. Kane zaczyna mundial po rekordowym sezonie

Anglia - Chorwacja: typy i kursy na mecz mistrzostw świata 2026. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu.

fot. Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Anglia Chorwacja Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 czerwca 2026 12:04

Anglia – Chorwacja: typy bukmacherskie

W środowy wieczór 17 czerwca czeka nas mecz będący jednym z hitów w pierwszej kolejce mistrzostw świata 2026. Na AT&T Stadium w Dallas zagrają Anglia i Chorwacja. Reprezentacje te znają smak medalu na wielkiej imprezie, jednak to złoto jest wyczekiwanym celem. Harry Kane po świetnym sezonie w Bayernie pragnie poprowadzić swoich kolegów do tytułu. Możliwe, że z wielką sceną na tym mundialu pożegna się Luka Modrić. Który z nich będzie miał powody do radości po tym spotkaniu? Mój typ: obie drużyny strzelą.

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Anglia – Chorwacja: ostatnie wyniki

Reprezentanci Anglii towarzyskie granie w marcu zaczęli w mało przekonujący dla kibiców sposób. Remis 1:1 z Urugwajem i porażka 0:1 z Japonią mogły wzbudzić wśród opinii publicznej pewien niepokój. Nastroje poprawiły się krótko przed startem turnieju, ponieważ Anglicy bez straty gola ograli Nową Zelandią (1:0) oraz Kostarykę (3:0).

Porażki w meczach towarzyskich nie ustrzegła się również Chorwacja. Całościowo jej terminarz był jednak bardziej wymagający, stąd porażki z Brazylią (1:3) i Belgią (0:2) nie spowodowały szerokiej krytyki. Chorwaci to jakościowy zespół, czego dowiedli z Kolumbią i Słowenią, wygrywając oba pojedynki 2:1.

Anglia – Chorwacja: historia

Niemal dokładnie pięć lat temu los skojarzył te dwie reprezentacje na Euro 2020. Anglia i Chorwacja podobnie jak przy najbliższej okazji, zagrały ze sobą w ramach pierwszej kolejki. Wówczas o końcowym wyniku przesądziło trafienie Sterlinga, który w 57. minucie zapewnił Anglikom skromne zwycięstwo 1:0.

Anglia – Chorwacja: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy jako faworyta tej rywalizacji wskazują Anglię, czego dowodzi kurs 1.72. Współczynnik na remis to 3.80. Z kolei wygraną Chorwacji możesz zagrać po kursie 5.10. Rejestrując konto w STS podaj nasz kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 złotych oraz bonus od wpłat do 660 złotych.

Anglia Chorwacja 1.80 3.70 4.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 czerwca 2026 12:04

Anglia – Chorwacja: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Anglii

Remis

Wygrana Chorwacji Wygrana Anglii

Remis

Wygrana Chorwacji 0 Votes

Anglia – Chorwacja: przewidywane składy

Anglia: Pickford; James, Stones, Konsa, O’Reilly; Anderson, Rice; Madueke, Bellingham, Gordon; Kane

Chorwacja: Livakovic; Sutalo, Vuskovic, Gvardiol; Stanisic, Modric, Kovacic, Perisic; Sucic, Baturina; Musa

Anglia – Chorwacja: transmisja meczu

Pojedynek między Anglią a Chorwacją będzie transmitowany zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i internecie. Mecz odbędzie się w środę (17 czerwca) o godzinie 22:00. Spotkanie w ramach mistrzostw świata 2026 możesz obejrzeć na kanałach telewizyjnych TVP 1 oraz TVP Sport, a także w serwisie streamingowym tvpsport.pl. Zawody skomentują Mateusz Borek i Grzegorz Mielcarski.

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