Portugalia – DR Konga: typy i kursy. Niezłomny Ronaldo będzie polował na bramki

Portugalia - DR Konga: typy i kursy na mecz mistrzostw świata 2026. Cristiano Ronaldo rozpoczyna swój ostatni taniec na mundialu. Zachęcamy do zapoznania się z obszerną zapowiedzią tego bardzo interesującego spotkania na naszym portalu. Początek ciekawej rywalizacji na NRG Stadium w środę, czyli 17 czerwca, o godzinie 19:00.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Portugalia DR Kongo Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 czerwca 2026 12:04

Portugalia – DR Konga, typy i przewidywania

Reprezentacje Portugalii i Demokratycznej Republiki Konga rozpoczną rywalizację w grupie K mistrzostw świata 2026. Oprócz tych zespołów o awans do fazy pucharowej walczyć będą również Kolumbia oraz Uzbekistan, dlatego każdy punkt zdobyty już na starcie turnieju może mieć ogromne znaczenie. Faworytem dzisiejszego spotkania są Portugalczycy, którzy przynajmniej na papierze dysponują znacznie silniejszą kadrą i większym doświadczeniem na najważniejszych międzynarodowych imprezach. Dla Kongijczyków będzie to natomiast szansa na sprawienie niespodzianki. Początek ciekawie zapowiadającej się rywalizacji na NRG Stadium w środę, 17 czerwca o godzinie 19:00.

Moim zdaniem Cristiano Ronaldo ma duże szanse, aby wpisać się na listę strzelców w meczu z Demokratyczną Republiką Konga. Portugalski gwiazdor z pewnością będzie chciał odpowiedzieć na hat-tricka Leo Messiego i również zaznaczyć swoją obecność na mundialu golem już w swoim pierwszym spotkaniu. Mój typ: Cristiano Ronaldo zdobędzie bramkę.

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Portugalia – DR Konga, sytuacja kadrowa

Przed ciekawie zapowiadającym się meczem Portugalii z Demokratyczną Republiką Konga sytuacja kadrowa obu drużyn wygląda korzystnie. W europejskim zespole zabraknie jednak Rubena Diasa, który nie jest do dyspozycji selekcjonera, ale poza tym Roberto Martinez może skorzystać z większości swoich czołowych zawodników. W ekipie z Afryki nie odnotowano żadnych absencji, dlatego reprezentacja prowadzona przez Sebastiena Desabre’a powinna przystąpić do spotkania w swoim najmocniejszym zestawieniu.

Portugalia – DR Konga, ostatnie wyniki

Portugalia podejdzie do dzisiejszego pojedynku w dobrych nastrojach, ponieważ w ostatnich sparingach przed rozpoczęciem mundialu odniosła dwa zwycięstwa. Portugalczycy pokonali Nigerię 2:1 oraz w takim samym stosunku wygrali z Chile, potwierdzając wysoką formę. W tym czasie Demokratyczna Republika Konga zanotowała natomiast mniej przekonujące wyniki w meczach kontrolnych. Kongijczycy przegrali bowiem 1:2 ze wspomnianym wyżej Chile i ponadto bezbramkowo zremisowali z Danią.

Portugalia – DR Konga, historia

Historia bezpośrednich spotkań Portugalii z Demokratyczną Republiką Konga jeszcze nie istnieje, ponieważ obie reprezentacje nigdy wcześniej nie miały okazji zmierzyć się ze sobą. To oznacza, że środowy mecz będzie pierwszą konfrontacją tych drużyn w historii. Zatem kibice będą świadkami premierowego i pod wieloma względami wyjątkowego starcia.

Portugalia – DR Konga, kursy bukmacherskie

Według najnowszych oszacowań bukmacherów zdecydowanym faworytem środowego spotkania jest drużyna z Europy, co tak naprawdę nie powinno nikogo specjalnie dziwić. Kurs na wygraną Portugalii wynosi około 1.30, typ na zwycięstwo Demokratycznej Republiki Konga to mniej więcej 10.00, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 5.50. Rejestrując konto w STS podaj nasz kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać m.in. zakład bez ryzyka do 100 złotych oraz bonus od wpłat do 660 złotych.

Portugalia DR Kongo 1.32 5.50 10.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 czerwca 2026 12:04

Portugalia – DR Konga, przewidywane składy

Portugalia: Diogo Costa – Cancelo, Veiga, Inacio, Mendes – Joao Neves, Fernandes, Vitinha – Bernardo, Cristiano Ronaldo, Neto

DR Konga: Mpasi – Wan-Bissaka, Kapuadi, Tuanzebe, Mbemba, Masuaku – Moutoussamy, Sadiki, Mukau – Wissa, Bakambu

Portugalia – DR Konga, transmisja meczu

Pojedynek między Portugalią a Demokratyczną Republiką Konga będzie transmitowany zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i internecie. Mecz w ramach mistrzostw świata 2026 możesz bowiem obejrzeć na kanałach telewizyjnych TVP 2 oraz TVP Sport, a także w serwisie streamingowym tvpsport.pl. Zawody skomentują Jacek Laskowski i Robert Podoliński. Początek starcia na NRG Stadium w środę, 17 czerwca o godzinie 19:00.

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