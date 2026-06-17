Lech Poznań zdecydował się ponownie wypożyczyć Bartłomieja Barańskiego. Młody pomocnik wciąż będzie grał na zapleczu PKO Ekstraklasy, ale teraz zasili szeregi Odry Opole - donosi Tadeusz Danisz z "TVP Katowice".

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Lecha Poznań

Lech Poznań wypożyczy Bartłomiej Barańskiego. Tym razem do Odry Opole

Lech Poznań buduje skład na walkę o Ligę Mistrzów i podjął już ważną decyzję kadrową. Tadeusz Danisz z „TVP Katowice” przekazuje, że mistrzowie Polski zdecydowali się ponownie wypożyczyć Bartłomieja Barańskiego. Pomocnik wciąż będzie występował na poziomie Betclic 1. Ligi. Jednak teraz zasili szeregi Odry Opole.

Bartłomiej Barański jest uznawany za spory talent. Młody pomocnik jednak nie może liczyć na regularną grę w Lechu Poznań, a to oczywiście wyhamowuje jego rozwój. Kolejorz doskonale wie, że zawodnik na wypożyczeniu złapie odpowiednie doświadczenie. 19-latek z pewnością będzie odgrywał znaczącą rolę w Odrze Opole i jest kandydatem do gry w wyjściowym składzie.

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Drugą część minionego sezonu Bartłomiej Barański spędził w GKS-ie Tychy. Nie był to łatwy okres dla klubu, który pożegnał się z Betclic 1. Ligą, ale zawodnik nie ma sobie nic do zarzucenia. 19-latek udowodnił, że jest w stanie sobie poradzić na zapleczu PKO Ekstraklasy i nieprzypadkowo Odra Opole skusiła się na jego wypożyczenie. Oficjalny komunikat w tej sprawie jest zatem kwestią czasu.

Bartłomiej Barański na wypożyczeniu w GKS-ie Tychy rozegrał 15 spotkań. Młodemu pomocnikowi udało się nawet raz wpisać na listę strzelców.

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