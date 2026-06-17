Uzbekistan – Kolumbia: typy i kursy. Czy może dojść do sensacji?

Uzbekistan - Kolumbia: typy i kursy na mecz mistrzostw świata 2026. James Rodriguez oraz Luis Diaz mają zamiar poprowadzić swój zespół do zwycięstwa. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Estadio Banorte już w nadchodzący czwartek, czyli 18 czerwca, o godzinie 04:00.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: James Rodriguez

Uzbekistan Kolumbia Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 czerwca 2026 16:02

Uzbekistan – Kolumbia, typy i przewidywania

Mecz Uzbekistanu z Kolumbią w ramach grupy K mistrzostw świata 2026 zapowiada się jako starcie drużyn o zupełnie różnych potencjałach. Faworytem spotkania jest zespół z Ameryki Południowej, w którym kluczowe role odgrywają James Rodriguez oraz Luis Diaz, stanowiący o sile ofensywy kolumbijskiej ekipy. Drużyna z Azji, prowadzona przez Fabio Cannavaro, opiera swoją grę przede wszystkim na Abdukodirze Khusanovie i Eldorze Shomurodovie. Oba zespoły rywalizują w grupie także z Portugalią oraz Demokratyczną Republiką Konga, co dodatkowo podnosi stawkę tego meczu. Początek interesującego starcia na Estadio Banorte już w najbliższy czwartek, czyli 18 czerwca, o godzinie 04:00.

Stawiam na zwycięstwo reprezentacji Kolumbii w tej potyczce. Uważam, że drużyna Los Cafeteros powinna poradzić sobie ze swoim najbliższym rywalem i sięgnąć po komplet punktów. Przekonamy się, czy mam rację w tym przypadku. Mój typ: wygrana Kolumbii.

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Uzbekistan – Kolumbia, sytuacja kadrowa

Sytuacja kadrowa przed meczem Uzbekistanu z Kolumbią wydaje się korzystniejsza dla zespołu z Ameryki Południowej. W ekipie z Azji pod znakiem zapytania stoi bowiem występ Jaloliddina Masharipova, który zmaga się z urazem pleców i najprawdopodobniej nie pojawi się na boisku. Z kolei Kolumbijczycy nie zgłaszają żadnych problemów zdrowotnych, więc powinni przystąpić do najbliższego spotkania w możliwie najmocniejszym składzie.

Uzbekistan – Kolumbia, ostatnie wyniki

Obie reprezentacje rozegrały przed mundialem po dwa mecze towarzyskie, jednak znacznie lepiej zaprezentowali się Kolumbijczycy. Uzbekistan przegrał 1:2 z Holandią i uległ Kanadzie 0:2, nie pokazując się z pozytywnej strony w tych spotkaniach. Kolumbia była natomiast w znakomitej formie, przekonująco pokonując Jordanię 2:0 oraz Kostarykę 3:1.

Uzbekistan – Kolumbia, historia

Historia bezpośrednich spotkań Uzbekistanu z Kolumbią jest pusta, ponieważ obie reprezentacje nigdy wcześniej nie mierzyły się ze sobą. To oznacza, że najbliższy mecz będzie pierwszą konfrontacją tych drużyn w dziejach. Taki premierowy pojedynek zapowiada się niezwykle interesująco i dodaje temu spotkaniu wyjątkowego charakteru.

Uzbekistan – Kolumbia, kursy bukmacherskie

Według oszacowań bukmacherów wyraźnym faworytem czwartkowego spotkania jest drużyna z Ameryki Południowej, która dysponuje zdecydowanie lepszym składem od ekipy z Azji. Kurs na wygraną Uzbeków wynosi około 8.30, typ na zwycięstwo Kolumbijczyków to mniej więcej 1.40, zaś współczynnik na potencjalny remis jest szacowany w granicach 4.75. Zakładając konto u legalnego bukmachera Superbet z wpisanym naszym kodem promocyjnym GOAL możesz skorzystać z najlepszego na rynku pakietu powitalnego.

Uzbekistan Kolumbia 9.00 4.65 1.39 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 czerwca 2026 16:02

Uzbekistan – Kolumbia, przewidywane składy

Uzbekistan: Yusupov – Khusanov, Abdullaev, Ashurmatov – Sayfiev, Shukurov, Mozgovoy, Nazrullaev – Fayzullaev, Urunov – Shomurodov

Kolumbia: Vargas – Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica – Lerma, Richard Rios – Jhon Arias, James Rodriguez, Luis Diaz – Luis Suarez

Uzbekistan – Kolumbia, transmisja meczu

Pojedynek między Uzbekistanem a Kolumbią będzie transmitowany zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i internecie. Mecz w ramach mistrzostw świata 2026 możesz bowiem obejrzeć na kanałach telewizyjnych TVP 1 oraz TVP Sport, a także w serwisie streamingowym tvpsport.pl. W tych stacjach zawody skomentują Szymon Borczuch i Dawid Sut. Początek rywalizacji na Estadio Banorte już w najbliższy czwartek, 18 czerwca o godzinie 04:00.

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