Pogoń Szczecin zbliża się do głośnego transferu. Portowcy są bliżej niż dalej pozyskania Metehana Baltaciego z Galatasaray. Rozmowy w tej sprawie mają przebiegać w dobrym kierunku - donosi Daniel Trzepacz z portalu Pogonsportnet.pl.

Dziurek / Alamy Na zdjęciu: Thomas Thomasberg

Metehan Baltaci z Galatasaray coraz bliżej Pogoni Szczecin

Pogoń Szczecin ma ambitne plany związane z letnim okienkiem transferowym. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że ekstraklasowicz może sięgnąć po wzmocnienie prosto z Galatasaray. W tej sprawie najnowsze doniesienia przekazuje Daniel Trzepacz z serwisu Pogonsportnet.pl. Otóż Metehan Baltaci jest coraz bliżej przenosin do zespołu Portowców.

Turecki jest bliżej niż dalej transferu do Pogoni Szczecin. Ten ruch będzie sporym ryzykiem dla Portowców, ponieważ zawodnik ostatnio musiał pauzować przez sporą aferę. Kariera 23-latka została wstrzymana przez domniemany udział w aferze związanej z obstawianiem meczów. Oficjalnego komunikatu w tej sprawie jeszcze nie usłyszeliśmy, ale wychodzi na to, że piłkarz będzie mógł wrócić do gry w piłkę.

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Metehan Baltaci przeszedł praktycznie przez wszystkie kategorie wiekowe młodzieżowej reprezentacji Turcji. Do pełni szczęścia brakuje jedynie występu w seniorskiej kadrze. 23-latek z pewnością potrzebuje czasu na odbudowę formy. Jeśli wróci do gry na wysokim poziomie, to Pogoń Szczecin może mieć z niego olbrzymią pociechę. Ale najpierw transfer musi dojść do skutku.

W poprzednim sezonie Metehan Baltaci wystąpił dwukrotnie w koszulce Galatasaray. Obrońca spędził na placu gry łącznie 24 minuty.