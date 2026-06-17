Portugalia - DR Konga: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. Czy zespół Cristiano Ronaldo wywiąże się z roli faworyta? Premierowy gwizdek sędziego wybrzmi w tej potyczce już dzisiaj o godzinie 19:00.

Vitalii Kliuiev / Alamy Na zdjęciu: Bernardo Silva

Portugalia – DR Konga: gdzie oglądać?

Portugalia i Demokratyczna Republika Konga rozpoczną rywalizację w grupie K mistrzostw świata 2026, w której o awans do fazy pucharowej mundialu walczą również Kolumbia oraz Uzbekistan. Zdecydowanym faworytem nadchodzącego spotkania są Portugalczycy, którzy przynajmniej na papierze dysponują znacznie silniejszą kadrą od afrykańskiego rywala. Dla obu reprezentacji dobry wynik na inaugurację może mieć duże znaczenie w kontekście dalszych starań o wyjście z grupy. Początek tej rywalizacji w środę, 17 czerwca o godzinie 19:00. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejsze starcie.

Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Portugalia – DR Konga.

Portugalia – DR Konga: transmisja w TV

Starcie w ramach 1. kolejki mistrzostw świata będzie dostępne na kanałach telewizyjnych – TVP 2 oraz TVP Sport – gdzie zawody skomentują Jacek Laskowski i Robert Podoliński.

Portugalia – DR Konga: stream online

Mecz pomiędzy Portugalią a Demokratyczną Republiką Konga oczywiście znajdziesz także w internecie. To spotkanie obejrzysz bowiem na platformie streamingowej tvpsport.pl.

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Portugalia – DR Konga: pytania i odpowiedzi

Gdzie obejrzeć spotkanie Portugalia – DR Konga? Ten mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym TVP Sport. Kiedy odbędzie się mecz Portugalia – DR Konga? Pierwszy gwizdek wybrzmi w środę (17 czerwca) o godzinie 19:00.

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