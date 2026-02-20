Piszczek i spółka znowu przegrali. Koszmarna seria trwa nadal!

GKS Tychy przedłużył serię meczów bez zwycięstwa za kadencji Łukasza Piszczka. W starciu z Górnikiem Łęczna przegrali (0:1). W efekcie spadli na 17. miejsce w Betclic 1. Lidze.

PressFocus Na zdjęciu: Łukasz Piszczek

GKS Tychy poległ w Łęcznej. Piszczek nadal bez zwycięstwa

W połowie listopada Łukasz Piszczek zdecydował się na podjęcie pierwszej samodzielnej pracy na poziomie centralnym. Były reprezentant Polski został zatrudniony w roli trenera GKS-u Tychy. 40-latek przejmował zespół w trudnym momencie, ponieważ Tyszanie są uwikłani w walkę o utrzymanie na poziomie Betclic 1. Ligi. Jak dotąd ta przygoda nie toczy się po myśli byłego piłkarza Borussii Dortmund.

Piszczek prowadził GKS Tychy w sześciu meczach i żadnego z nich nie wygrał. Zaczął od dwóch porażek ze Stalą Rzeszów (1:2) i Miedzią Legnica (1:6). Potem remis z Polonią Warszawa (1:1), znowu porażka z Wisłą Kraków (1:3) i remis z Odrą Opole (1:1).

W piątek (20 lutego) kibice liczyli, że GKS przełamie serię meczów bez zwycięstwa. Ostatni raz Trójkolorowi wygrali w lidze 21 sierpnia z Puszczą Niepołomice w 6. kolejce. Wyjazdowe spotkanie z Górnikiem Łęczna w ramach 22. kolejki nie przyniosło przełamania. Ostatnia drużyna w tabeli okazała się nieznacznie lepsza od podopiecznych Piszczka, wygrywając (1:0). Decydującego gola zdobył Luka Gucek.

Efektem porażki jest spadek w tabeli na przedostatnie 17. miejsce. Górnik wyprzedził Tyszan o jeden punkt. W weekend zagra jeszcze Stal Mielec, która może zepchnąć Piszczka i spółkę na ostatnie miejsce w Betclic 1. Lidze.