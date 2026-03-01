Niecodzienny gol w 1 Lidze. Drużynie Piszczka fantazji nie zabrakło [WIDEO]

12:50, 1. marca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  TVP Sport

Niedzielne zmagania w Betclic 1 Lidze rozpoczęły się od meczu GKS-u Tychy z Puszczą Niepołomice. W pojedynku, którego stawką jest utrzymanie na zapleczu PKO Ekstraklasy padł niecodzienny gol.

Lukasz Piszczek
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Lukasz Piszczek

Krawczyk autorem spektakularnego gola

GKS Tychy mierzył się z Puszczą Niepołomice w meczu 23. kolejki Betclic 1 Ligi. Spotkanie z pewnością nie należało do tych, które elektryzują większą część fanów futbolu w Polsce. Było jednak niezwykle istotne z powodu walki o utrzymanie. Tyszanie znajdują się w strefie spadkowej, z kolei Puszcza jest tuż nad kreską i także musi punktować, by zapewnić sobie ligowy byt.

Kiepska forma GKS-u Tychy wpływa również nie pozycję Łukasza Piszczka. W mediach zaczęły pojawiać się sugestie, że szkoleniowiec nie radzi sobie w tej roli i może zostać wkrótce zwolniony. Ewentualne zwycięstwo w pojedynku z Puszczą dałoby mu oraz jego drużynie nieco oddechu.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź

W 24. minucie tego pojedynku padł dość niecodzienny gol. Silva zdecydował się na zaskakujące uderzenie z połowy boiska. Piłka po jego strzale trafiła w słupek, a następnie najszybciej dopadł do niej Krawczyk, który z kilkunastu metrów skierował ją do pustej bramki.

Choć jest początek marca, a do rozegrania pozostało jeszcze wiele meczów, z pewnością będzie to jeden z najciekawszych goli zdobytych na boiskach Betclic 1 Ligi w tym sezonie.

Zobacz również: Tyle Widzew musiałby zapłacić Jovicevicowi za zwolnienie. Wielka pensja Chorwata! [NASZ NEWS]