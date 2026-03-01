Niecodzienny gol w 1 Lidze. Drużynie Piszczka fantazji nie zabrakło [WIDEO]

Niedzielne zmagania w Betclic 1 Lidze rozpoczęły się od meczu GKS-u Tychy z Puszczą Niepołomice. W pojedynku, którego stawką jest utrzymanie na zapleczu PKO Ekstraklasy padł niecodzienny gol.

Krawczyk autorem spektakularnego gola

GKS Tychy mierzył się z Puszczą Niepołomice w meczu 23. kolejki Betclic 1 Ligi. Spotkanie z pewnością nie należało do tych, które elektryzują większą część fanów futbolu w Polsce. Było jednak niezwykle istotne z powodu walki o utrzymanie. Tyszanie znajdują się w strefie spadkowej, z kolei Puszcza jest tuż nad kreską i także musi punktować, by zapewnić sobie ligowy byt.

Kiepska forma GKS-u Tychy wpływa również nie pozycję Łukasza Piszczka. W mediach zaczęły pojawiać się sugestie, że szkoleniowiec nie radzi sobie w tej roli i może zostać wkrótce zwolniony. Ewentualne zwycięstwo w pojedynku z Puszczą dałoby mu oraz jego drużynie nieco oddechu.

W 24. minucie tego pojedynku padł dość niecodzienny gol. Silva zdecydował się na zaskakujące uderzenie z połowy boiska. Piłka po jego strzale trafiła w słupek, a następnie najszybciej dopadł do niej Krawczyk, który z kilkunastu metrów skierował ją do pustej bramki.

Choć jest początek marca, a do rozegrania pozostało jeszcze wiele meczów, z pewnością będzie to jeden z najciekawszych goli zdobytych na boiskach Betclic 1 Ligi w tym sezonie.

