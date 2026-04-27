Legia Warszawa chce zawodnika Rakowa Częstochowa. To będzie transferowy hit

Zoran Arsenić blisko Legii Warszawa

Legia Warszawa w tym sezonie walczy o utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie. W 30. kolejce Wojskowi musieli uznać wyższość Lecha Poznań. Kolejorz rozbił Wojskowych (4:0) przy Bułgarskiej. Marek Papszun robi wszystko, by zachować ligowy byt. W najbliższy weekend Legia zmierzy się z Widzewem Łódź.

Łukasz Olkowicz na łamach „Przeglądu Sportowego Onet” poinformował, że Papszun jest zainteresowany transferem Zorana Arsenicia, który ma ważny kontrakt w Rakowie Częstochowa do końca czerwca. Wszystko wskazuje na to, że doświadczony Chorwat zostanie w Polsce i przeniesie się na Łazienkowską.

– Częstochowianie rozpoczęli z nim wstępne negocjacje, ale obie strony nie porozumiały się w sprawie długości kontraktu. Chorwatowi, który w czerwcu skończy 32 lata, zależało na dłuższej umowie. W Legii może podpisać kontrakt na dwa lata plus możliwość przedłużenia o rok – przekazał dziennikarz.

Pierwszym klubem Arsenicia w Polsce była Wisła Kraków. Później stoper dołączył do Jagiellonii Białystok. Do Rakowa przeniósł się w 2021 roku. W tym sezonie 31-latek rozegrał 18 meczów we wszystkich rozgrywkach. Obecnie pełni też rolę kapitana Medalików. Zawodnika nie omijają także urazy. W październiku przeszedł zabieg złamanej kości strzałkowej.