Legia Warszawa chce zawodnika Rakowa Częstochowa. To będzie transferowy hit

22:57, 27. kwietnia 2026
Paweł Wątorski
Źródło: Przegląd Sportowy Onet / Łukasz Olkowicz

Legia Warszawa finalizuje transfer Zorana Arsenicia z Rakowa Częstochowa - ujawnił Łukasz Olkiewicz w "Przeglądzie Sportowym Onet". Marek Papszun chce ponownie współpracować z chorwackim obrońcą.

Zoran Arsenić blisko Legii Warszawa

Legia Warszawa w tym sezonie walczy o utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie. W 30. kolejce Wojskowi musieli uznać wyższość Lecha Poznań. Kolejorz rozbił Wojskowych (4:0) przy Bułgarskiej. Marek Papszun robi wszystko, by zachować ligowy byt. W najbliższy weekend Legia zmierzy się z Widzewem Łódź.

Łukasz Olkowicz na łamach „Przeglądu Sportowego Onet” poinformował, że Papszun jest zainteresowany transferem Zorana Arsenicia, który ma ważny kontrakt w Rakowie Częstochowa do końca czerwca. Wszystko wskazuje na to, że doświadczony Chorwat zostanie w Polsce i przeniesie się na Łazienkowską.

 Częstochowianie rozpoczęli z nim wstępne negocjacje, ale obie strony nie porozumiały się w sprawie długości kontraktu. Chorwatowi, który w czerwcu skończy 32 lata, zależało na dłuższej umowie. W Legii może podpisać kontrakt na dwa lata plus możliwość przedłużenia o rok – przekazał dziennikarz.

Pierwszym klubem Arsenicia w Polsce była Wisła Kraków. Później stoper dołączył do Jagiellonii Białystok. Do Rakowa przeniósł się w 2021 roku. W tym sezonie 31-latek rozegrał 18 meczów we wszystkich rozgrywkach. Obecnie pełni też rolę kapitana Medalików. Zawodnika nie omijają także urazy. W październiku przeszedł zabieg złamanej kości strzałkowej.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości