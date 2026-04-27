Real Madryt zaskoczył pomysłem ws. letniego tournee

Real Madryt pracuje nad planem przygotowań do nowego sezonu, mimo że obecne rozgrywki wciąż trwają. Według The Athletic w klubie rozważane są istotne zmiany dotyczące letniego okresu przygotowawczego.

Na zdjęciu: Kylian Mbappe, Jude Bellingham, Vinicius Junior

Real Madryt rozważa pozostanie w Hiszpanii

Real Madryt analizuje różne warianty organizacji przygotowań przed kolejnym sezonem. Jednym z rozważanych scenariuszy jest rezygnacja z zagranicznego tournee. Wstępne sygnały wskazują, że taki ruch jest coraz bardziej prawdopodobny. Decyzja wynika z napiętego kalendarza oraz planowanego mundialu w Ameryce Północnej. Klub chce uniknąć dodatkowych podróży i lepiej zarządzać obciążeniem zawodników. To podejście ma pomóc w optymalnym przygotowaniu zespołu.

W poprzednim roku przygotowania również były ograniczone. Drużyna rozegrała tylko jedno spotkanie towarzyskie w Austrii. Było to związane z udziałem w Klubowych Mistrzostwach Świata. Jedną z opcji na nadchodzące lato jest udział w Trofeo Teresa Herrera. Turniej organizowany przez Deportivo La Coruna może stać się częścią przygotowań. Rozgrywki mają szczególne znaczenie ze względu na jubileusz klubu.

Na ostateczny kształt planów wpłynie także wybór trenera. Klub pracuje nad wyłonieniem następcy Alvaro Arbeloi. Nowy szkoleniowiec ma mieć istotny wpływ na decyzje dotyczące przygotowań. Na tym etapie nie zapadły jeszcze finalne ustalenia. Wszystkie szczegóły są w trakcie analiz i konsultacji. Coraz więcej wskazuje jednak na to, że Real Madryt może postawić na przygotowania bez wyjazdu za granicę.

Zobacz również: Włosi mogą stracić EURO i zostać wyrzuceni z pucharów

