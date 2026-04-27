Manchester United w poniedziałkowy wieczór mierzył się w lidze z Brentfordem. Rywalizacja ułożyła się po myśli Czerwonych Diabłów, którzy zwyciężyli rezultatem 2:1.

Na zdjęciu: Casemiro oraz Bruno Fernandes

Na poniedziałek zostało zaplanowane jedno spotkanie w Premier League. A w nim Manchester United mierzył się przed własną publicznością z Brentfordem. Oba zespoły liczyły na zwycięstwo. Trzy punkty miały pomóc Czerwonym Diabłym umocnić się na ligowym podium. Goście natomiast wciąż liczą się w walce o historyczny awans do europejskich pucharów. Rywalizacja na Old Trafford zapowiada się zatem niezwykle ciekawie.

Od pierwszych minut mecz układał się po myśli Manchesteru United, który tworzył mnóstwo okazji bramkowych. Pierwszy cios gospodarze wyprowadzili już w 11. minucie. Na listę strzelców wpisał się Casemiro, który wykorzystał świetne podanie Harry’ego Maguire’a.

Tuż przed zejściem do szatni podopieczni Michaela Carricka podwyższyli prowadzenie, przeprowadzając doskonałą kontrę. Bruno Fernandes odnalazł w polu karnym Benjamina Sesko, który przełamał strzelecką niemoc i pokonał bramkarza. Miejscowa drużyna schodziła zatem na przerwę w świetnych nastrojach.

Manchester United w drugiej odsłonie całkowicie kontrolował grę. Brentford próbował kilka razy zagrozić bramce chronionej przez Senne Lammensa, ale finalnie na nic się to zdało. Czerwone Diabły natomiast skupiły się w głównej mierze na grze w obronie, a tego dnia byli doskonale dysponowani w defensywie. W samej końcówce Mathias Jensen strzelił pięknego gola i dał tlen swojej drużynie. Finalnie jednak gościom zabrakło czasu, aby całkowicie odmienić losy rywalizacji. Zespół z Old Trafford zwyciężył i tym samym umocnił się na ligowym podium.

Manchester United w kolejnym meczu zmierzy się w derbach z Liverpoolem. Brentford natomiast zagra z West Hamem United.

Manchester United – Brentford 2:1

Casemiro (11′), Sesko (43′) – Jensen (86′)