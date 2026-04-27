Widzew Łódź w strefie spadkowej, Lech Poznań liderem. Tabela Ekstraklasy po 30. kolejce

Widzew Łódź wciąż tkwi w strefie spadkowej PKO BP Ekstraklasy. Na czele tabeli umocnił się Lech Poznań. Sprawdź, jak wygląda klasyfikacja po ostatnim meczu 30. kolejki.

Lech na szczycie tabeli, Widzew pod kreską

Widzew Łódź pokonał Motor Lublin (2:0) w ramach 30. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Bramki dla zespołu Aleksandara Vukovicia zdobyli Carlos Isaac i Lukas Lerager. Duński pomocnik doznał jednak poważnej kontuzji i nie zagra już do końca sezonu. Po zwycięstwie Łodzianie na moment wydostali się ze strefy spadkowej. Poniedziałkowy triumf Piasta Gliwice nad Arką Gdynia (4:1) sprawił, że Widzew wrócił pod kreskę.

W najciekawszym meczu kolejki Lech Poznań rozbił Legię Warszawa (4:0) przy Bułgarskiej. Kolejorz ma już trzy punkty przewagi nad drugim Górnikiem Zabrze i aż sześć nad trzecią Jagiellonią Białystok. Właśnie Górnicy w miniony weekend wywieźli komplet punktów z Białegostoku po trafieniu w doliczonym czasie gry.

Ostatnia w tabeli Bruk-Bet Termalica Nieciecza sensacyjnie ograła Zagłębie Lubin (2:1) i zachowała matematyczne szanse na utrzymanie. Z kolei serię pięciu spotkań bez porażki notują zawodnicy Rakowa Częstochowa. Medaliki wygrały w Gdańsku, a zwycięskiego gola w 93 minucie strzelił Jonatan Brunes.

Już w najbliższy piątek (1 maja) rozpocznie się 31. seria gier Ekstraklasy, a na inaugurację zobaczymy rywalizację pomiędzy Koroną a Piastem. Natomiast w Warszawie Legia podejmie Widzew, a triumfator może wykonać arcyważny krok ku utrzymaniu.