Widzew Łódź w strefie spadkowej, Lech Poznań liderem. Tabela Ekstraklasy po 30. kolejce

21:35, 27. kwietnia 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Goal.pl

Widzew Łódź wciąż tkwi w strefie spadkowej PKO BP Ekstraklasy. Na czele tabeli umocnił się Lech Poznań. Sprawdź, jak wygląda klasyfikacja po ostatnim meczu 30. kolejki.

Aleksandar Vuković
PressFocus Na zdjęciu: Aleksandar Vuković

Lech na szczycie tabeli, Widzew pod kreską

Widzew Łódź pokonał Motor Lublin (2:0) w ramach 30. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Bramki dla zespołu Aleksandara Vukovicia zdobyli Carlos Isaac i Lukas Lerager. Duński pomocnik doznał jednak poważnej kontuzji i nie zagra już do końca sezonu. Po zwycięstwie Łodzianie na moment wydostali się ze strefy spadkowej. Poniedziałkowy triumf Piasta Gliwice nad Arką Gdynia (4:1) sprawił, że Widzew wrócił pod kreskę.

W najciekawszym meczu kolejki Lech Poznań rozbił Legię Warszawa (4:0) przy Bułgarskiej. Kolejorz ma już trzy punkty przewagi nad drugim Górnikiem Zabrze i aż sześć nad trzecią Jagiellonią Białystok. Właśnie Górnicy w miniony weekend wywieźli komplet punktów z Białegostoku po trafieniu w doliczonym czasie gry.

Ostatnia w tabeli Bruk-Bet Termalica Nieciecza sensacyjnie ograła Zagłębie Lubin (2:1) i zachowała matematyczne szanse na utrzymanie. Z kolei serię pięciu spotkań bez porażki notują zawodnicy Rakowa Częstochowa. Medaliki wygrały w Gdańsku, a zwycięskiego gola w 93 minucie strzelił Jonatan Brunes.

Już w najbliższy piątek (1 maja) rozpocznie się 31. seria gier Ekstraklasy, a na inaugurację zobaczymy rywalizację pomiędzy Koroną a Piastem. Natomiast w Warszawie Legia podejmie Widzew, a triumfator może wykonać arcyważny krok ku utrzymaniu.

