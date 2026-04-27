Bayern Monachium i Harry Kane usiądą do rozmów kontraktowych

Bayern Monachium sięgnął już po mistrzostwo Niemiec i awansował do finału krajowego pucharu. Teraz uwaga Bawarczyków w pełni może zostać skupiona na Lidze Mistrzów. Już we wtorkowy wieczór podopieczni Vincenta Kompany’ego zmierzą się z Paris Saint-Germain w pierwszym półfinałowym spotkaniu, które zostanie rozegrane na Parc des Princes.

Tymczasem na łamach „T-Online” ukazał się wywiad z Karlem-Heinzem Rumennigge, który przekazał bardzo ważne wieści z obozu Bayernu Monachium. Niemiecki działacz ujawnił, że Bawarczycy chcą przedłużyć kontrakt Harry’ego Kane’a. Do negocjacji stron ma dojść po zakończeniu trwającego sezonu.

– Sprowadzenie Harry’ego Kane’a do Bayernu było ważnym ruchem w historii klubu. Powszechnie wiadomo, że miał klauzulę odejścia. Nie skorzystał z niej, co jest jasnym sygnałem, że zamierza zostać w Monachium – zaczął Karl-Heinz Rumennigge.

– Osoby odpowiedzialne za pion sportowy, zgodnie z ustaleniami, przeprowadzą z nim rozmowy po sezonie, z jasnym celem przedłużenia kontraktu – zdradził.

Harry Kane w trwającej kampanii rozegrał 45 spotkań w koszulce Bayernu Monachium. Statystyki Anglika są wybitne. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie aż 53 trafienia, a także zaliczył sześć asyst.