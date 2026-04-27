Borussia Dortmund chce belgijskiego pomocnika. Szykuje się powrót do Bundesligi

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Niko Kovac

Arne Engels na liście życzeń BVB

Borussia Dortmund szykuje się do poważnych zmian kadrowych po zakończeniu obecnego sezonu. Z klubem pożegnają się m.in. Julian Brandt, Niklas Sule oraz Salih Ozcan, których kontrakty nie zostaną przedłużone. W związku z tym władze BVB planują przebudowę składu, a jednym z priorytetów jest wzmocnienie środka pola.

Jak informują źródła „Football Insider”, na celowniku dortmundczyków jest Arne Engels z Celtiku Glasgow. 22-letni pomocnik wzbudza coraz większe zainteresowanie na rynku transferowym i jest otwarty na odejście ze Szkocji. Reprezentant Belgii znajduje się w kręgu zainteresowań RB Lipsk oraz Lazio Rzym.

Zainteresowanie pomocnikiem napływa także z Premier League. Nottingham Forest już zimą próbowało pozyskać Engelsa, składając ofertę w wysokości 25 milionów funtów. Propozycja została jednak odrzucona przez Celtic, który nie chciał osłabiać zespołu w trakcie sezonu.

Engels trafił do Celtiku z Augsburga po udanym okresie w 1. Bundeslidze. Szkocki klub zapłacił za Belga 13 milionów euro. W obecnym sezonie pomocnik rozegrał 41 spotkań, w których zdobył pięć bramek i zanotował siedem asyst. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2028 roku. Najbliższe miesiące pokażą, czy BVB zdecyduje się na konkretny ruch.