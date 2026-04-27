Borussia Dortmund chce belgijskiego pomocnika. Szykuje się powrót do Bundesligi

22:36, 27. kwietnia 2026
Paweł Wątorski
Źródło: Football Insider

Borussia Dortmund jest zainteresowana Arne Engelsem z Celtiku Glasgow - podaje "Football Insider". Latem BVB planuje wzmocnić środek pola.

Niko Kovac
dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Niko Kovac

Arne Engels na liście życzeń BVB

Borussia Dortmund szykuje się do poważnych zmian kadrowych po zakończeniu obecnego sezonu. Z klubem pożegnają się m.in. Julian Brandt, Niklas Sule oraz Salih Ozcan, których kontrakty nie zostaną przedłużone. W związku z tym władze BVB planują przebudowę składu, a jednym z priorytetów jest wzmocnienie środka pola.

Jak informują źródła „Football Insider”, na celowniku dortmundczyków jest Arne Engels z Celtiku Glasgow. 22-letni pomocnik wzbudza coraz większe zainteresowanie na rynku transferowym i jest otwarty na odejście ze Szkocji. Reprezentant Belgii znajduje się w kręgu zainteresowań RB Lipsk oraz Lazio Rzym.

Zainteresowanie pomocnikiem napływa także z Premier League. Nottingham Forest już zimą próbowało pozyskać Engelsa, składając ofertę w wysokości 25 milionów funtów. Propozycja została jednak odrzucona przez Celtic, który nie chciał osłabiać zespołu w trakcie sezonu.

Engels trafił do Celtiku z Augsburga po udanym okresie w 1. Bundeslidze. Szkocki klub zapłacił za Belga 13 milionów euro. W obecnym sezonie pomocnik rozegrał 41 spotkań, w których zdobył pięć bramek i zanotował siedem asyst. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2028 roku. Najbliższe miesiące pokażą, czy BVB zdecyduje się na konkretny ruch.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości