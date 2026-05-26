Liverpool planuje głośny transfer. Gigant szykuje ponad 100 mln euro

Liverpool oraz Paris Saint-Germain naciskają na transfer Yana Diomande z RB Lipsk - ujawnia Fabrizio Romano. Skrzydłowy jest jednym z największych odkryć 1. Bundesligi w ostatnich latach.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Yan Diomande na celowniku Liverpoolu i PSG

Liverpool rozpoczął poszukiwania następcy Mohameda Salaha. Klub z Anfield wchodzi w okres przebudowy i analizuje różne opcje, które mogłyby wypełnić lukę po odejściu Egipcjanina. Paris Saint-Germain także planuje wzmocnienia na skrzydłach w letnim oknie transferowym. Francuski gigant szuka zawodnika, który będzie w stanie natychmiast podnieść jakość ofensywy.

Na liście życzeń obu klubów znajduje się Yan Diomande, który błyszczy w barwach RB Lipsk. 19-letni reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej ma za sobą przełomowy sezon. We wszystkich rozgrywkach zdobył 13 bramek i zanotował 10 asyst w 36 spotkaniach.

Diomande imponuje nie tylko liczbami, ale również stylem gry. Jego dynamika, szybkość oraz odwaga w pojedynkach jeden na jednego sprawiają, że uchodzi za jednego z najbardziej rozchwytywanych skrzydłowych w Europie. W Niemczech coraz częściej podkreśla się, że latem może stać się bohaterem dużego transferu do jednego z gigantów.

Według informacji Fabrizio Romano, zarówno Liverpool, jak i PSG rozpoczęły już rozmowy z otoczeniem zawodnika. Kontrakt Diomande obowiązuje do czerwca 2030 roku. Niemiecki klub nie zamierza jednak łatwo oddawać swojej gwiazdy i oczekuje za niego kwoty przekraczającej 100 milionów euro.

🚨 Paris Saint-Germain and Liverpool are both in talks with Yan Diomande’s camp over move this summer.



Decision up to Diomandé but also RB Leizpig after they had offered new deal + release clause.



👀 #LFC also have Bradley Barcola high on shortlist.



Warto dodać, że Diomande trafił do Lipska w zeszłym roku z CD Leganes. W Anglii oczekiwania wobec piłkarzy o jego profilu są wyjątkowo wysokie, dlatego Liverpool bardzo dokładnie analizuje, czy 19-latek mógłby od razu wejść na poziom Premier League.