Antonio Rudiger zdecydował. Wszystko dopięte z Realem Madryt

Antonio Rudiger jest bliski przedłużenia umowy z Realem Madryt. Dziennikarz Ramon Alvarez de Mon informuje, że obrońca uzgodnił warunki z Królewskimi, a nowy kontrakt ma obowiązywać do końca sezonu 2026/2027.

Antonio Rudiger ma ważny kontrakt z Realem Madryt do 30 czerwca. Wszystko wskazuje na to, że niemiecki defensor pozostanie na Santiago Bernabeu przynajmniej na kolejny sezon. Według najnowszych doniesień strony osiągnęły już porozumienie w sprawie przedłużenia współpracy.

Jeszcze kilka miesięcy temu przyszłość 33-letniego obrońcy stała pod dużym znakiem zapytania. W mediach pojawiały się informacje sugerujące, że Rudiger może opuścić stolicę Hiszpanii po zakończeniu sezonu. W przeciwieństwie do Daniego Carvajala oraz Davida Alaby, których odejścia zostały oficjalnie potwierdzone, Real nie poinformował o rozstaniu z niemieckim stoperem.

Jak przekazał dziennikarz Ramon Alvarez de Mon, umowa Rudigera będzie obowiązywać do czerwca 2027 roku. Negocjacje pomiędzy przedstawicielami piłkarza a władzami Realu trwały od kilku tygodni, jednak dopiero po zakończeniu sezonu udało się dopracować wszystkie szczegóły. W Madrycie uznano, że doświadczenie, charakter i przywództwo Rudigera są obecnie niezwykle ważne dla drużyny.

🚨Rudiger y el Real Madrid ya se han puesto de acuerdo para la renovación de su contrato hasta 2027. pic.twitter.com/4KJ44VjOc0 — Ramón Álvarez de Mon (@Ramon_AlvarezMM) May 26, 2026

Choć w trakcie minionych rozgrywek wokół niemieckiego defensora pojawiały się doniesienia o napięciach i konfliktach z niektórymi kolegami z zespołu, jego pozycja w klubie pozostała bardzo mocna. Władze Realu doceniają przede wszystkim jego mentalność, waleczność i ogromne zaangażowanie na boisku. Niemiec występuje w barwach Los Blancos od 2022 roku. Od tamtej pory rozegrał 182 spotkania i strzelił osiem goli.