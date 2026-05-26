Antonio Rudiger zdecydował. Wszystko dopięte z Realem Madryt

Real Madryt zatrzyma Antonio Rudigera
Antonio Rudiger ma ważny kontrakt z Realem Madryt do 30 czerwca. Wszystko wskazuje na to, że niemiecki defensor pozostanie na Santiago Bernabeu przynajmniej na kolejny sezon. Według najnowszych doniesień strony osiągnęły już porozumienie w sprawie przedłużenia współpracy.
Jeszcze kilka miesięcy temu przyszłość 33-letniego obrońcy stała pod dużym znakiem zapytania. W mediach pojawiały się informacje sugerujące, że Rudiger może opuścić stolicę Hiszpanii po zakończeniu sezonu. W przeciwieństwie do Daniego Carvajala oraz Davida Alaby, których odejścia zostały oficjalnie potwierdzone, Real nie poinformował o rozstaniu z niemieckim stoperem.
Jak przekazał dziennikarz Ramon Alvarez de Mon, umowa Rudigera będzie obowiązywać do czerwca 2027 roku. Negocjacje pomiędzy przedstawicielami piłkarza a władzami Realu trwały od kilku tygodni, jednak dopiero po zakończeniu sezonu udało się dopracować wszystkie szczegóły. W Madrycie uznano, że doświadczenie, charakter i przywództwo Rudigera są obecnie niezwykle ważne dla drużyny.
Choć w trakcie minionych rozgrywek wokół niemieckiego defensora pojawiały się doniesienia o napięciach i konfliktach z niektórymi kolegami z zespołu, jego pozycja w klubie pozostała bardzo mocna. Władze Realu doceniają przede wszystkim jego mentalność, waleczność i ogromne zaangażowanie na boisku. Niemiec występuje w barwach Los Blancos od 2022 roku. Od tamtej pory rozegrał 182 spotkania i strzelił osiem goli.