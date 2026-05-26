Widzew uniknął katastrofy. Spokoju jednak wciąż nie ma

Widzew Łódź rozpoczyna czas decyzji po utrzymaniu w PKO BP Ekstraklasie. Robert Dobrzycki w rozmowie z TVP Sport zapowiedział dialog i analizę sytuacji w klubowych strukturach.

Właściciel Widzewa zapowiada rozmowy. Klub stoi przed ważnym momentem

Widzew Łódź zakończył trudny sezon w PKO BP Ekstraklasie, utrzymując się w lidze, ale jednocześnie otwierając etap wewnętrznych rozliczeń i analiz. Jak poinformował Robert Dobrzycki w rozmowie z TVP Sport, w najbliższym czasie klub planuje serię spotkań dotyczących przyszłości kluczowych osób w strukturach sportowych. W centrum uwagi znalazł się przede wszystkim duet Dariusz Adamczuk-Piotr Burlikowski, którego dalsza praca w Łodzi stoi pod znakiem zapytania.

– Będziemy mieli spotkania wewnętrzne, będziemy rozmawiać, ja też chcę to zrozumieć. Mam swoje wyobrażenie, tak jak mówię, o tym, co się dzieje, ale chcę porozmawiać z wszystkimi. Jestem dobrej myśli – powiedział właściciel klubu z Łodzi w rozmowie z TVP Sport cytowanej przez serwis Transfery.info.

Widzew w ostatnich miesiącach przechodził istotne zmiany organizacyjne. Początkowo projekt sportowy budowany był wokół Mindaugasa Nikoliciusa. Finalnie litewski działacz zakończył swoją pracę już w listopadzie minionego roku, nie spełniając oczekiwań związanych z rozwojem zespołu. Następnie odpowiedzialność za kluczowe decyzje przejęli Adamczuk i Burlikowski. To właśnie oni odpowiadali m.in. za zimowe ruchy transferowe oraz zatrudnienie trenera Igora Jovicevicia, które nie przyniosło zakładanych efektów sportowych.

Jak zaznacza właściciel Widzewa, mimo napiętej sytuacji nie należy spodziewać się kolejnej dużej rewolucji kadrowej. Klub chce postawić na stabilizację i spokojne budowanie projektu na kolejny sezon.