ŁKS dopiął swego. Wielki talent zostaje w Łodzi

16:08, 18. czerwca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  ŁKS Łódź

ŁKS Łódź doszedł do porozumienia ze swoim wychowankiem. Mateusz Książek przedłużył kontrakt z pierwszoligowcem. Nowa umowa młodzieżowego reprezentanta Polski będzie obowiązywała do 30 czerwca 2028 roku z opcją przedłużenia.

Mateusz Książek
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Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Mateusz Książek

Oficjalnie: Mateusz Książek przedłużył kontrakt z ŁKS-em Łódź

ŁKS Łódź buduje skład na kolejny sezon. W środę klub pochwalił się transferem Bartosza Farbiszewskiego. Dzień później natomiast Rycerze Wiosny przekazali inną ważną wieść z ich obozu. Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej ogłoszono przedłużenie kontrakt z wychowankiem – Mateuszem Książkiem.

Nowa umowa utalentowanego obrońcy z ŁKS-em Łódź będzie obowiązywała do 30 czerwca 2028 roku. Strony jednak będą mogli kontynuować współpracę o kolejne 12 miesięcy, ponieważ w kontrakcie widnieje taka opcja. Rycerze Wiosny mogą być zadowoleni, że udało im się zatrzymać młodzieżowego reprezentanta Polski, który małymi kroczkami puka do wyjściowego składu.

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Mateusz to młody lewy obrońca, który systematycznie się rozwija. Uważamy, że warto inwestować w zawodników o takim profilu i zabezpieczać przyszłość klubu poprzez dalszą współpracę z najbardziej perspektywicznymi piłkarzami – powiedział Radosław Mozyrko, dyrektor sportowy, na łamach strony klubowej.

Mateusz Książek dotychczas rozegrał siedem spotkań w seniorskich barwach ŁKS-u Łódź. Młody pomocnik wciąż czeka na premierowe trafienie, ale udało mu się zaliczyć już jedną asystę.

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