Kanada – Katar: typy i kursy. Będzie kolejna niespodzianka?

Kanada - Katar: typy i kursy na mecz 2. kolejki fazy grupowej Mistrzostw Świata 2026. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w piątek (19 czerwca) o godzinie 00:00.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Ismael Kone

Kanada Katar Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 czerwca 2026 16:00

Kanada – Katar, typy bukmacherskie

Reprezentacja Kanady już w nocy z czwartku na piątek rozegra swoje drugie spotkanie na Mistrzostwach Świata 2026. Współgospodarz turnieju zmierzy się z Katarem, a stawką tego pojedynku mogą być niezwykle cenne punkty w walce o awans do fazy pucharowej. Obie drużyny rozpoczęły mundial od remisów, dlatego żadna z nich nie może pozwolić sobie na kolejne potknięcie. Kanadyjczycy liczą, że wsparcie własnych kibiców pomoże im sięgnąć po pierwsze zwycięstwo na turnieju. Katarczycy również mają jednak swoje ambicje i zrobią wszystko, aby poprawić swoją sytuację w grupie. Można więc spodziewać się otwartego spotkania, w którym oba zespoły od pierwszego gwizdka będą walczyć o pełną pulę

Ja uważam, że w tym meczu Jonathan David się przełamie i wpisze się na listę strzelców. Mój typ: gol Jonathana Davida

Kacper STS 2.10 gol Jonathana Davida Zagraj!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Kanada – Katar, ostatnie wyniki

Reprezentacja Kanady w swoim pierwszym meczu na Mistrzostwach Świata podzieliła się punktami (1:1 z Bośnią i Hercegowiną). Współgospodarz turnieju we wcześniejszych czterech spotkaniach odniósł jedno zwycięstwo (2:0 z Uzbekistanem), a także zaliczył trzy remisy (2:2 z Islandią, 0:0 z Tunezją oraz 1:1 z Irlandią).

Katar także zremisował w swoim pierwszym meczu na mundialu (1:1 ze Szwajcarią). We wcześniejszych czterech spotkaniach zespół z Azji zaliczył dwa remisy (1:1 z Syrią oraz 0:0 z Salwadorem), a także poniósł dwie porażki (0:3 z Tunezją i 0:1 z Irlandią).

Kanada – Katar, historia

Rywalizacja Kanady z Katarem jest bardzo krótka i ogranicza się do jednego oficjalnego spotkania. Obie reprezentacje zmierzyły się ze sobą po raz pierwszy w 2022 roku podczas meczu towarzyskiego, który zakończył się zwycięstwem Kanady 2:0. Dla obu zespołów był to jeden z etapów przygotowań do mistrzostw świata rozgrywanych później w Katarze. Nadchodzące starcie będzie zatem dopiero drugim pojedynkiem w historii tych reprezentacji.

Kanada – Katar, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem nadchodzącego meczu jest reprezentacja Kanady. Jeśli rozważasz typ na wygraną współgospodarzy turnieju, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.30. W przypadku zwycięstwa Kataru natomiast sięga nawet 11.0.

Kanada Katar 1.30 5.75 10.5 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 czerwca 2026 16:00

Kanada – Katar, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Kanady

remisem

wygraną Kataru wygraną Kanady

remisem

wygraną Kataru 0 Votes

Kanada – Katar, przewidywane składy

Kanada: Crepeau – Johnston, De Feugurelloes, Cornelius, Laryea – Ahmed, Kone, Eustaquio, Millar – David, Larin

Katar: Abunada – Al Oui, Pedro Miguel, Khoukhi, Al Amin – Gaber, Laye, Fathi – Abdurisag, Afif, Edmilson Junior

Kanada – Katar, transmisja meczu

Spotkanie Kanada – Katar będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenach TVP 2 oraz TVP Sport. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie internetowej sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.