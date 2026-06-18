Kanada – Katar: typy i kursy. Będzie kolejna niespodzianka?

Kanada – Katar, typy bukmacherskie
Reprezentacja Kanady już w nocy z czwartku na piątek rozegra swoje drugie spotkanie na Mistrzostwach Świata 2026. Współgospodarz turnieju zmierzy się z Katarem, a stawką tego pojedynku mogą być niezwykle cenne punkty w walce o awans do fazy pucharowej. Obie drużyny rozpoczęły mundial od remisów, dlatego żadna z nich nie może pozwolić sobie na kolejne potknięcie. Kanadyjczycy liczą, że wsparcie własnych kibiców pomoże im sięgnąć po pierwsze zwycięstwo na turnieju. Katarczycy również mają jednak swoje ambicje i zrobią wszystko, aby poprawić swoją sytuację w grupie. Można więc spodziewać się otwartego spotkania, w którym oba zespoły od pierwszego gwizdka będą walczyć o pełną pulę
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Kanada – Katar, ostatnie wyniki
Reprezentacja Kanady w swoim pierwszym meczu na Mistrzostwach Świata podzieliła się punktami (1:1 z Bośnią i Hercegowiną). Współgospodarz turnieju we wcześniejszych czterech spotkaniach odniósł jedno zwycięstwo (2:0 z Uzbekistanem), a także zaliczył trzy remisy (2:2 z Islandią, 0:0 z Tunezją oraz 1:1 z Irlandią).
Katar także zremisował w swoim pierwszym meczu na mundialu (1:1 ze Szwajcarią). We wcześniejszych czterech spotkaniach zespół z Azji zaliczył dwa remisy (1:1 z Syrią oraz 0:0 z Salwadorem), a także poniósł dwie porażki (0:3 z Tunezją i 0:1 z Irlandią).
Kanada – Katar, historia
Rywalizacja Kanady z Katarem jest bardzo krótka i ogranicza się do jednego oficjalnego spotkania. Obie reprezentacje zmierzyły się ze sobą po raz pierwszy w 2022 roku podczas meczu towarzyskiego, który zakończył się zwycięstwem Kanady 2:0. Dla obu zespołów był to jeden z etapów przygotowań do mistrzostw świata rozgrywanych później w Katarze. Nadchodzące starcie będzie zatem dopiero drugim pojedynkiem w historii tych reprezentacji.
Kanada – Katar, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem nadchodzącego meczu jest reprezentacja Kanady. Jeśli rozważasz typ na wygraną współgospodarzy turnieju, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.30. W przypadku zwycięstwa Kataru natomiast sięga nawet 11.0.
Kanada – Katar, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Kanady
- remisem
- wygraną Kataru
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Kanada – Katar, przewidywane składy
Kanada: Crepeau – Johnston, De Feugurelloes, Cornelius, Laryea – Ahmed, Kone, Eustaquio, Millar – David, Larin
Katar: Abunada – Al Oui, Pedro Miguel, Khoukhi, Al Amin – Gaber, Laye, Fathi – Abdurisag, Afif, Edmilson Junior
Kanada – Katar, transmisja meczu
Spotkanie Kanada – Katar będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenach TVP 2 oraz TVP Sport. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie internetowej sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport.
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