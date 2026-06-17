ŁKS dopiął transfer. Nowy obrońca na pokładzie

21:33, 17. czerwca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  ŁKS Łódź

ŁKS Łódź poszukiwał nowego środkowego obrońcę i w środę potwierdził transfer. Do zespołu trafił Bartosz Farbiszewski, który poprzednio był związany z Pogonią Grodzisk Mazowiecki.

Piłkarze ŁKS-u Łódź
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Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze ŁKS-u Łódź

Oficjalnie: Bartosz Farbiszewski wzmocnił ŁKS Łódź

ŁKS Łódź marzy o powrocie do elity, ale kolejny sezon spędzi w Betclic 1. Lidze. Łodzianie mają spore ambicje i ostro wzięli się do pracy, aby wzmocnić skład w letnim okienku transferowym. Jak się okazuje, w środę potwierdzono przybycie nowego środkowego obrońcy. Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej ogłoszono transfer Bartosza Farbiszewskiego z Pogoni Grodzisk Mazowiecki.

Tym samym ŁKS Łódź wreszcie ma w swoich szeregach solidnego, a do tego bardzo utalentowanego stopera. 23-latek związał się z nowym klubem kontraktem, który będzie obowiązywał do 30 czerwca 2028 roku. Wychowanek Escoli Varsovia został obdarzony ogromnym zaufaniem przez popularnych Rycerzy Wiosny.

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Bartosz Farbiszewski ma za sobą dobry sezon na poziomie pierwszej ligi. To lewonożny środkowy obrońca, który wciąż ma przestrzeń do rozwoju. Cieszymy się, że dołącza do ŁKS-u i liczymy, że będzie ważnym elementem rywalizacji w zespole  – powiedział Radosław Mozyrko, dyrektor sportowy, na łamach strony klubowej.

W poprzednim Bartosz Farbiszewski rozegrał 31 spotkań w koszulce Pogoni Grodzisk Mazowiecki. Zdolny defensor zdołał nawet dwukrotnie wpisać się na listę strzelców.

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