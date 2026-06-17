Podbeskidzie buduje skład na Betclic 1. Ligę. Są pierwsze decyzje

17:42, 17. czerwca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Podbeskidzie Bielsko-Biała

Podbeskidzie Bielsko-Biała dokonało pierwszych ruchów kadrowych. W środę z klubem pożegnał się Daniel Dziwniel. Nowy kontrakt natomiast podpisał Marcin Urynowicz.

Piłkarze Podbeskidzia Bielsko-Biała
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BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Podbeskidzia Bielsko-Biała

Oficjalnie: Podbeskidzie Bielsko-Biała żegna Daniela Dziwniela, a Marcin Urynowicz z nową umową

Podbeskidzie Bielsko-Biała zdołało awansować do Betclic 1. Ligi. Beniaminek ma teraz przed sobą sporo pracy, aby w letnim okienku transferowym optymalnie wzmocnić zespół. Jak się okazuje, w środowe popołudnie poznaliśmy pierwsze ich decyzje kadrowe. Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej pożegnano Daniela Dziwniela.

Tego samego dnia, tylko kilka godzin później Podbeskidzie Bielsko-Biała przekazało zdecydowanie lepsze wiadomości. Pierwszoligowiec ogłosił bowiem przedłużenie kontraktu z Marcinem Urynowiczem. Defensywny pomocnika związał się z klubem nową umową, która będzie obowiązywała do 30 czerwca 2028 roku.

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Zatrzymanie Marcina Urynowicza jest jednym z ważniejszych ruchów Podbeskidzia Bielsko-Biała. W zeszłym sezonie doświadczony zawodnik odgrywał kluczową rolę w drużynie i poprowadził ją do awansu do Betclic 1. Ligi. Klub ma nadzieje, że 30-latek zdoła przełożyć umiejętności na zaplecze PKO Ekstraklasy i będzie wciąż odgrywał ważną rolę u Marcina Włodarskiego.

Na kolejne ruchy Podbeskidzia Bielsko-Biała będziemy musieli poczekać. Pierwszoligowiec z pewnością wkrótce będzie informował o kolejnych ruchach kadrowych.

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