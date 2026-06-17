Arka Gdynia w środę ogłosiła bardzo ciekawy transfer wewnątrz Betclic 1. Ligi. Do trójmiejskiego zespołu trafił Filip Waluś z Warty Poznań. Pomocnik podpisał z nowym pracodawcą trzyletni kontrakt.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Arki Gdynia

Oficjalnie: Filip Waluś wzmocnił Arkę Gdynia

Arka Gdynia w środę ogłosiła nawiązanie współpracy z Markiem Jarolimem. Czech został nowym trenerem pierwszoligowca. Spadkowicz z PKO Ekstraklasy tego dnia przekazał również inne bardzo ciekawe wieści. Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej ogłoszono przyjście Filipa Walusia. Pomocnik dotychczas był związany z Wartą Poznań.

Filip Waluś został obdarzony ogromnym zaufaniem. Zawodnik podpisał bowiem z Arką Gdynia kontrakt, który będzie obowiązywał do 30 czerwca 2029 roku. Trójmiejski klub zatem dopiął jeden z najciekawszych ruchów wewnątrz Betclic 1. Ligi. 21-latek urodzony w Żywcu przeniósł się do nich na zasadzie wolnego transfer.

Arka Gdynia przechodzi właśnie sporą przebudowę. Nie jest tajemnicą, że z klubem ma pożegnać się Kamil Jakubczyk. Pomocnik jest już o krok od przenosin do Widzewa Łódź. Na dalsze ruchy kadrowe pierwszoligowca będziemy musieli poczekać. Kibice jednak mogą być zadowoleni z decyzji, jakie podejmują władze trójmiejskiego zespołu.

Filip Waluś natomiast w zeszłym sezonie rozegrał 34 spotkania w koszulce Warty Poznań. Młody pomocnik zdołał sześciokrotnie wpisać się na listę strzelców. Zawodnik może także pochwalić się aż ośmioma asystami.