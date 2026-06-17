Arka Gdynia potwierdza transfer. Prosto z beniaminka Betclic 1. Ligi

19:35, 17. czerwca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Arka Gdynia

Arka Gdynia w środę ogłosiła bardzo ciekawy transfer wewnątrz Betclic 1. Ligi. Do trójmiejskiego zespołu trafił Filip Waluś z Warty Poznań. Pomocnik podpisał z nowym pracodawcą trzyletni kontrakt.

Piłkarze Arki Gdynia
Obserwuj nas w
BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Arki Gdynia

Oficjalnie: Filip Waluś wzmocnił Arkę Gdynia

Arka Gdynia w środę ogłosiła nawiązanie współpracy z Markiem Jarolimem. Czech został nowym trenerem pierwszoligowca. Spadkowicz z PKO Ekstraklasy tego dnia przekazał również inne bardzo ciekawe wieści. Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej ogłoszono przyjście Filipa Walusia. Pomocnik dotychczas był związany z Wartą Poznań.

Filip Waluś został obdarzony ogromnym zaufaniem. Zawodnik podpisał bowiem z Arką Gdynia kontrakt, który będzie obowiązywał do 30 czerwca 2029 roku. Trójmiejski klub zatem dopiął jeden z najciekawszych ruchów wewnątrz Betclic 1. Ligi. 21-latek urodzony w Żywcu przeniósł się do nich na zasadzie wolnego transfer.

Arka Gdynia przechodzi właśnie sporą przebudowę. Nie jest tajemnicą, że z klubem ma pożegnać się Kamil Jakubczyk. Pomocnik jest już o krok od przenosin do Widzewa Łódź. Na dalsze ruchy kadrowe pierwszoligowca będziemy musieli poczekać. Kibice jednak mogą być zadowoleni z decyzji, jakie podejmują władze trójmiejskiego zespołu.

Filip Waluś natomiast w zeszłym sezonie rozegrał 34 spotkania w koszulce Warty Poznań. Młody pomocnik zdołał sześciokrotnie wpisać się na listę strzelców. Zawodnik może także pochwalić się aż ośmioma asystami.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości