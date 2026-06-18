FC Barcelona stoi na dobrej drodze, aby pozyskać młodego obrońcę. Duma Katalonii prowadzi właśnie wyścig po Jorge Salinasa z Racingu Santander - przekazuje Oskar Garcia z "Jijantes".

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Jorge Salinas coraz bliżej FC Barcelony. Transfer wisi w powietrzu

FC Barcelona robi przetasowania w defensywie. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że Alejandro Balde dostał wolną rękę od klubu. Na lewej obronie zatem zajdą zmiany w zespole Blaugrany. Jak się okazuje, transfer na tę pozycję może lada moment nadejść. Oskar Garcia z „Jijantes” przekazuje, że mistrzowie Hiszpanii są na dobrej drodze, aby wykupić Jorge Salinasa z Racingu Santander.

Wspomniany dziennikarz zdradza, że FC Barcelona prowadzi w wyścigu po młodzieżowego reprezentanta kraju. 19-latkiem interesują się także Paris Saint-Germain, Eintracht Frankfurt, Bologna oraz Newcastle United. Jednak to Duma Katalonii jest najbliżej sprowadzenia defensora. Przewiduje się, że wkrótce strony nawiążą współpracę.

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Jorge Salinas mógłby zatem wejść w buty Alejandro Balde. Na ten moment obrońca FC Barcelony jeszcze nie otrzymał żadnej oferty transferowej. Wiemy tylko, że jego osoba wzbudza zainteresowanie m.in. Manchesteru United. Podstawowym graczem Dumy Katalonii pozostanie zapewne Joao Cancelo, a 19-latek miałby pełnić rolę jego zmiennika.

W poprzednim sezonie Jorge Salinas rozegrał 34 spotkania na zapleczu La Ligi. Obrońca Racingu Santander nie zdołał wpisać się na listę strzelców, ale udało się mu zaliczyć aż siedem asyst.