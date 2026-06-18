Czechy i Republika Południowej Afryki rozpoczną zmakania w 2. kolejce fazy grupowej Mistrzostw Świata 2026. Ten mecz będzie niezwykle ważny dla obu reprezentacji. Poznaliśmy wyjściowe składy.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Ladislav Krejci

Czechy – RPA: poznaliśmy wyjściowe jedenastki

Czwartkowe zmagania na Mistrzostwach Świata 2026 rozpoczną się od „meczu o wszystko”. A w nim Czechy zmierzą się z Republiką Południowej Afryki. Dla jednych i drugich będzie to mecz w zasadzie o pozostanie w turnieju. Podopieczni Miroslava Koubka w 1. kolejce doznali bowiem bolesnej porażki z Koreą Południową (1:2). Zespół z Afryki natomiast został sprowadzony na ziemię przez Meksyk (0:2).

Tymczasem na około półtorej godziny przed pierwszy gwizdkiem poznaliśmy jedenastki desygnowane do gry przez obu selekcjonerów. Czesi postawili na najmocniejsze armaty. Za ofensywę będą odpowiadali Patrick Schick oraz Pavel Sulc. W zespole RPA natomiast między słupkami wystąpi Ronwen Williams, który jest kluczowym graczem swojej drużyny.

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Czechy: Kovar – Hranac, Holes, Krejci – Coufal, Sadilek, Darida, Cerc, Sojka – Schick, Hlozek

RPA: Williams – Mudau, Mbokazi, Okon, Modiba – Mokoena, Mbatha, Adams – Maseko, Rayners, Appollis

Nadchodzące spotkanie będzie rozgrywane na obiekcie Mercedes-Benz Stadium w Atlancie. Arbitrem meczu będzie Amerykanka Tori Penso. Pierwszy gwizdek rozbrzmi natomiast o godzinie 18:00 czasu polskiego.