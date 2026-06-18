Walka o pozostanie w grze. Znamy składy na mecz Czechy – RPA

16:43, 18. czerwca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Goal.pl

Czechy i Republika Południowej Afryki rozpoczną zmakania w 2. kolejce fazy grupowej Mistrzostw Świata 2026. Ten mecz będzie niezwykle ważny dla obu reprezentacji. Poznaliśmy wyjściowe składy.

Ladislav Krejci
Obserwuj nas w
Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Ladislav Krejci

Czechy – RPA: poznaliśmy wyjściowe jedenastki

Czwartkowe zmagania na Mistrzostwach Świata 2026 rozpoczną się od „meczu o wszystko”. A w nim Czechy zmierzą się z Republiką Południowej Afryki. Dla jednych i drugich będzie to mecz w zasadzie o pozostanie w turnieju. Podopieczni Miroslava Koubka w 1. kolejce doznali bowiem bolesnej porażki z Koreą Południową (1:2). Zespół z Afryki natomiast został sprowadzony na ziemię przez Meksyk (0:2).

Tymczasem na około półtorej godziny przed pierwszy gwizdkiem poznaliśmy jedenastki desygnowane do gry przez obu selekcjonerów. Czesi postawili na najmocniejsze armaty. Za ofensywę będą odpowiadali Patrick Schick oraz Pavel Sulc. W zespole RPA natomiast między słupkami wystąpi Ronwen Williams, który jest kluczowym graczem swojej drużyny.

ZAKŁAD BEZ RYZYKA DO 100 PLN na mecze mundialu i ! Załóż konto w STS z kodem promocyjnym GOAL

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Czechy: Kovar – Hranac, Holes, Krejci – Coufal, Sadilek, Darida, Cerc, Sojka – Schick, Hlozek

RPA: Williams – Mudau, Mbokazi, Okon, Modiba – Mokoena, Mbatha, Adams – Maseko, Rayners, Appollis

Nadchodzące spotkanie będzie rozgrywane na obiekcie Mercedes-Benz Stadium w Atlancie. Arbitrem meczu będzie Amerykanka Tori Penso. Pierwszy gwizdek rozbrzmi natomiast o godzinie 18:00 czasu polskiego.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości