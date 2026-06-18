Motor Lublin potwierdził sensacyjną decyzję! Jest nowy trener

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Mateusz Stolarski

Mateusz Stolarski odchodzi z Motoru, Misiura jego następcą

Motor Lublin w minionym sezonie prezentował się całkiem przyzwoicie, szczególnie po rundzie jesiennej, która była dla nich wyraźnie słabsza. Niemniej finalnie rozgrywki 2025/26 zespół Mateusza Stolarskiego zakończył na 12. miejscu w tabeli PKO Ekstraklasy. To wynik, który przy tych możliwościach kadrowych, wydaje się nawet ponad stan. Innego zdania zdaje się być jednak właściciel klubu, Zbigniew Jakubas, który podjął decyzję o rozstaniu ze szkoleniowcem.

O sprawie głośno zrobiło się już kilka dni temu, a teraz już oficjalnie poinformowano, że Stolarski przestaje pełnić funkcję pierwszego szkoleniowca Motoru. To ruch, który nie tylko dziwi, ale i szokuje. Jakubas w ostatnich latach raczej słynął z dość racjonalnego podejścia do piłki, w tym przede wszystkim do takich twardych decyzji. Tymczasem zdecydował się na zmianę szkoleniowca tuż przed startem przygotowań.

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Następcą Mateusza Stolarskiego został ogłoszony Mariusz Misiura. Za byłego już szkoleniowca Wisły Płock Motor miał słono zapłacić. To kolejne dziwne wydarzeni, bowiem do tej pory klub z Lublina bardzo oszczędzał na sprowadzeniu nowych piłkarzy, a teraz lekką ręką wydaje na nowego trenera.

Mateusz Stolarski zespół Motoru prowadził w 82 meczach, w których zanotował bilans: 30 zwycięstw, 24 remisów oraz 28 porażek. Średnia punktów zespołu, z którym wywalczył awans, to 1,39 pkt./mecz.

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