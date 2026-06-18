Lechia w punkcie wyjścia. Kandydat nie zostawił złudzeń

Lechia Gdańsk prowadzi poszukiwania nowego trenera, ale jedna z kluczowych kandydatur szybko została zamknięta. Nowe wieści wskazują, że Goncalo Feio odmówił powrotu do Polski.

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Paolo Urfer

Goncalo Feio nie był zainteresowany pracą w Lechii Gdańsk

Lechia Gdańsk intensywnie pracuje nad wyborem nowego szkoleniowca, jednak pierwsze rozmowy nie przyniosły oczekiwanego efektu. Klub z Betclic 1. Ligi próbował nawiązać współpracę z Goncalo Feio, ale Portugalczyk nie był zainteresowany powrotem do pracy w Polsce.

Informację jako pierwszy przekazał Adam Sławiński z Kanału Sportowego, ujawniając kulisy kontaktu między stronami. Według jego ustaleń Lechia skontaktowała się z byłym trenerem Legii Warszawa.

– Lechia Gdańsk skontaktowała się z Goncalo Feio ws. objęcia zespołu. Portugalczyk odmówił, bo nie chce wracać do Polski – przekazał wprost dziennikarz na platformie X.

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Decyzja Feio oznacza, że gdański klub musi szukać alternatywnych rozwiązań na rynku trenerskim. Czas działa na niekorzyść Lechii, która znajduje się w fazie przebudowy i potrzebuje stabilizacji na ławce trenerskiej.

Odmowa Portugalczyka pokazuje jednocześnie, jak trudne może być pozyskanie szkoleniowca o uznanej reputacji. Szczególnie w sytuacji, gdy dotyczy to powrotu do ligi, z którą trener nie wiąże już swoich planów zawodowych. Lechiści do ligowego grania wrócą w czwarty weekend lipca. Wkrótce ma zostać ogłoszony terminarz rozgrywek na zapleczu PKO BP Ekstraklasy. Lechią czekać będą w nowym sezonie starcia między innymi z Arką Gdynia, Ruchem Chorzów czy Polonią Bytom.