Meksyk – Korea Południowa: typy i kursy. Trudne zadanie dla gospodarzy

Meksyk - Korea Południowa: typy i kursy na mecz mistrzostw świata 2026. Obie drużyny mają chrapkę na wygranie grupy A, co zwiastuje duże emocje. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Estadio Akron już w najbliższy piątek, 19 czerwca o godzinie 03:00.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Julian Quinones i Israel Reyes

Meksyk Korea Południowa Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 czerwca 2026 13:06

Meksyk – Korea Południowa, typy i przewidywania

Przed nami jedno z ciekawiej zapowiadających się spotkań 2. kolejki fazy grupowej mistrzostw świata, w którym Meksyk zmierzy się z Koreą Południową. Obie reprezentacje rozpoczęły turniej od zwycięstw i mają na koncie komplet punktów, dlatego bezpośredni mecz może mieć kluczowe znaczenie w walce o wygraną w grupie A. Gospodarze z Ameryki Północnej będą mogli liczyć na większe wsparcie fanów, co może być ich dodatkowym atutem. Faworyta w tym starciu trudno wskazać, bo obie drużyny prezentują wysoką formę. Początek rywalizacji na Estadio Akron już w najbliższy piątek, 19 czerwca o godzinie 03:00.

Stawiam na Meksyk, bo historia bezpośrednich spotkań z Koreą Południową przemawia na korzyść drużyny Javiera Aguirre. To właśnie Meksykanie częściej wychodzili zwycięsko z tych pojedynków i mają w nich wyraźną przewagę. Mój typ: wygrana Meksyku.

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Meksyk – Korea Południowa, sytuacja kadrowa

Przed meczem Meksyku z Koreą Południową obaj selekcjonerzy muszą radzić sobie z istotnymi osłabieniami. W zespole współgospodarzy mundialu zabraknie Cesara Montesa, który pauzuje za czerwoną kartkę otrzymaną w poprzednim spotkaniu. Z kolei w azjatyckiej reprezentacji nie wystąpi Yu-Min Cho, co również ogranicza możliwości defensywne koreańskiej drużyny.

Meksyk – Korea Południowa, ostatnie wyniki

Obie reprezentacje przystępują do tego spotkania po udanym początku mistrzostw świata. Meksykanie w 1. kolejce fazy grupowej pokonali Republikę Południowej Afryki 2:0, a wcześniej rozgromili Serbię 5:1 w meczu towarzyskim. Korea Południowa również ma za sobą serię zwycięstw – na inaugurację mundialu wygrała 2:1 z Czechami, natomiast przed turniejem ograła Salwador 1:0 w sparingu.

Meksyk – Korea Południowa, historia

Historia bezpośrednich spotkań Meksyku z Koreą Południową przemawia na korzyść zespołu z Ameryki Północnej. W pięciu ostatnich meczach między tymi reprezentacjami Meksykanie odnieśli bowiem trzy zwycięstwa, Koreańczycy wygrali raz, a jedno spotkanie zakończyło się remisem. Statystyki pokazują więc wyraźną przewagę zespołu Trójkolorowych w tej rywalizacji.

Meksyk – Korea Południowa, kursy bukmacherskie

Według oszacowań bukmacherów faworytem czwartkowego spotkania są gospodarze, którzy będą mieli większe wsparcie kibiców oraz przewagę własnego boiska. Kurs na wygraną Meksyku wynosi około 2.10, typ na zwycięstwo Korei Południowej to mniej więcej 3.80, zaś współczynnik na potencjalny remis jest szacowany w granicach 3.30. Zakładając konto u legalnego bukmachera Superbet z wpisanym naszym kodem promocyjnym GOAL możesz skorzystać z najlepszego na rynku pakietu powitalnego.

Meksyk Korea Południowa 2.12 3.30 3.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 czerwca 2026 13:06

Meksyk – Korea Południowa, przewidywane składy

Meksyk: Rangel – Reyes, Alvarez, Vasquez, Gallardo – Lira – Alvarado, Gutierrez, Fidalgo, Quinones – Jimenez

Korea: Seung-Gyu – Gi-Hyuk, Min-Jae, Han-Beom – Young-Woo, In-Beom, Seung-Ho, Tae-Seok – Hee-Chan, Jae-Sung – Heung-Min Son

Meksyk – Korea Południowa, transmisja meczu

Pojedynek między Meksykanami a Koreańczykami będzie transmitowany zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i internecie. Mecz w ramach mistrzostw świata 2026 możesz bowiem obejrzeć na kanałach telewizyjnych TVP 1 oraz TVP Sport, a także w serwisie streamingowym tvpsport.pl. W tych stacjach zawody skomentują Frank Dzieniecki i Grzegorz Goncerz. Początek rywalizacji na Estadio Akron już w najbliższy piątek, 19 czerwca o godzinie 03:00.

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