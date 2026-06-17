Widzew Łódź wkrótce może ogłosić głośny transfer. Drużyna prowadzona przez Aleksandara Vukovicia wkrótce może zostać wzmocniona przez Kamila Jakubczyka z Arki Gdynia - donosi Tomasz Galiński z "WP Sportowe Fakty".

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Aleksandar Vuković

Kamil Jakubczyk o krok od Widzewa Łódź

Widzew Łódź ma za sobą fatalny sezon, przez co czeka ich mnóstwo pracy na rynku transferowym. Klub aktywnie pracuje, aby latem odpowiednio wzmocnić skład. A najnowsze doniesienia z ich obozu przekazuje Tomasz Galiński z „WP Sportowe Fakty”. Otóż drużyna prowadzona przez Aleksandara Vukovicia może zostać wzmocniona przez rozchwytywanego gracza. O krok od zespołu jest Kamil Jakubczyk z Arki Gdynia.

Pomocnik miał już dwukrotnie odbyć rozmowy z Aleksandarem Vukoviciem. Wydaje się, że miały one odpowiedni przebieg, ponieważ zawodnik jest gotowy na zmianę barw klubowych. Widzew Łódź jednak będzie musiał sięgnąć głęboko do portfela. Koszt transferu piłkarza Arki Gdynia ma wynieść około miliona euro.

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Ostatnio dowiedzieliśmy się, że Korona Kielce także złożyła ofertę za Kamila Jakubczyka. Propozycja jednak została szybko odrzucona. Widzew Łódź zamierza szybko dopiąć transfer pomocnika i tym samym wygrać o niego trudną rywalizację. Przenosiny 21-latka są już w zasadzie tylko o mały krok.

Kamil Jakubczyk w zeszłym sezonie rozegrał 33 spotkania w koszulce Arki Gdynia. Młody pomocnik zdołał trzykrotnie wpisać się na listę strzelców. 21-latek zaliczył także jedną asystę.