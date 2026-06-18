Tottenham Hotspur szykuje głośny ruch. Poluje na niemieckiego skrzydłowego

Said El Mala może przenieść się do Tottenhamu Hotspur. Jak donosi serwis TEAMtalk, angielski klub rozpoczął rozmowy z FC Koeln w sprawie pozyskania 19-letniego niemieckiego skrzydłowego - donosi portal TEAMtalk.

Moritz Muller / Alamy Na zdjęciu: Said El Mala

Said El Mala przymierzany do Tottenhamu Hotspur

Said El Mala ma za sobą bardzo udany sezon w Bundeslidze, co nie przechodzi bez echa na rynku transferowym. Wszystko wskazuje na to, że FC Koeln nie uda się zatrzymać 19-letniego skrzydłowego, który chciałby zrobić krok naprzód i spróbować nowego wyzwania w karierze. Niewykluczone, iż młody Niemiec zakotwiczy w angielskiej Premier League.

Co prawda El Mala odrzucił propozycję od Brentfordu, ale może skusić się na przeprowadzkę do innego londyńskiego klubu. Jak poinformowała brytyjska strona „TEAMtalk”, chrapkę na pozyskanie perspektywicznego atakującego ma bowiem Tottenham Hotspur. Według wspomnianego portalu, włodarze Kogutów rozpoczęli już rozmowy z działaczami FC Koeln w sprawie pozyskania skrzydłowego.

Młodzieżowy reprezentant Niemiec trafił do ekipy Kozłów w lipcu 2024 roku za około 350 tysięcy euro z pobliskiej Viktorii Koeln. Niedługo po tym transferze został jeszcze wypożyczony do poprzedniego zespołu, a od kampanii 2025/2026 imponuje formą w drużynie z Kolonii. W minionym sezonie rozegrał 36 spotkań, zdobył 13 bramek oraz zanotował 5 asyst. Jego kontrakt obowiązuje do 2030 roku, a serwis „Transfermarkt” wycenia go na mniej więcej 40-50 milionów euro.

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