Barcelona, Real i Arsenal dostali odpowiedź ws. Alvareza. Tyle trzeba zapłacić

Atletico Madryt poinformowało Barcelonę, Real Madryt oraz Arsenal, że Julian Alvarez odejdzie z klubu tylko wtedy, gdy wpłacona zostanie jego klauzula wykupu w wysokości 431 milionów euro. Informacje w tej sprawie przekazał serwis "The Mirror".

fot. dpa picture alliance Na zdjęciu: Julian Alvarez

Atletico oczekuje wpłacenia klauzuli Alvareza w wysokości 431 mln funtów

Julian Alvarez w ostatnich tygodniach stał się chyba najbardziej pożądanym zawodnikiem na rynku transferowym. O napastnika Atletico Madryt oraz reprezentacji Argentyny walczą czołowe kluby w Europie, w tym przede wszystkim Barcelona oraz Real Madryt. Widziałby go u siebie jednak także władze Arsenalu oraz PSG, a to powoduje, że wartość gwiazdora rośnie.

Niemniej okazuje się, że władze Atletico nadal stoją twardo na stanowisku, że Alvarez nie odejdzie z klubu. No chyba, że wpłacona zostanie astronomiczna klauzula odstępnego. Według informacji przekazanych przez „The Mirror”, klub z Hiszpanii przekazał już innym zainteresowanym zespołom, że Julian Alvarez odejdzie tylko wtedy, gdy wpłacona zostanie klauzula 431 milionów funtów. To de facto zamyka temat jego pozyskania przez większość klubów.

Julian Alvarez w minionym sezonie rozegrał w sumie 49 spotkań, w których zdobył 20 goli oraz zanotował dziewięć asyst. Łącznie dla Atletico Madryt Argentyńczyk wystąpił 106 razy i w tym czasie blisko 50 razy wpisał się na listę strzelców. Serwis „Transfermarkt” wycenia 26-latka na 100 milionów euro. Jego aktualna umowa z klubem wygasa latem 2030 roku.

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