Czechy – RPA: typy i kursy. Pierwszy „mecz o wszystko”

Czechy - RPA: typy i kursy na mecz mistrzostw świata 2026. Oba zespoły czekają na swoje pierwsze zwycięstwo w turnieju. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Mercedes-Benz Stadium już w ten czwartek, 18 czerwca o godzinie 18:00.

CTK / Alamy Na zdjęciu: Patrik Schick

Czechy RPA Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 czerwca 2026 13:05

Czechy – RPA, typy i przewidywania

Przed reprezentacjami Czech i RPA niezwykle ważne spotkanie w 2. kolejce fazy grupowej mistrzostw świata 2026. Obie drużyny rozpoczęły bowiem turniej od porażek, dlatego ich dorobek punktowy nadal wynosi zero, a ewentualna kolejna klęska może mocno skomplikować sytuację w walce o awans. W nieco lepszych nastrojach do meczu przystępują Czesi, którzy są uznawani za faworytów tej konfrontacji. Ekipa ze Starego Kontynentu będzie chciała potwierdzić swoją wyższą jakość oraz zrobić ważny krok w kierunku wyjścia z grupy. Początek rywalizacji na Mercedes-Benz Stadium już w ten czwartek, 18 czerwca o godzinie 18:00.

Stawiam na zwycięstwo reprezentacji Czech w tej potyczce. Europejski zespół dysponuje większym potencjałem kadrowym i powinien wykorzystać problemy osłabionej drużyny z Afryki, sięgając po komplet oczek. Mój typ: wygrana Czechów.

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Czechy – RPA, sytuacja kadrowa

Sytuacja kadrowa przed meczem Czech z Republiką Południowej Afryki nie jest idealna. W europejskiej reprezentacji pod znakiem zapytania stoi występ Davida Juraska, który zmaga się z problemami zdrowotnymi. Z kolei w ekipie z RPA na pewno zabraknie Yayi Sithole’a oraz Themby Zwanego – obaj muszą pauzować za czerwone kartki otrzymane w poprzednim spotkaniu.

Czechy – RPA, ostatnie wyniki

Obie ekipy nie najlepiej rozpoczęły mundial. Czesi w swoim pierwszym meczu fazy grupowej przegrali 1:2 z Koreą Południową, choć wcześniej pokazali się z dobrej strony w spotkaniu towarzyskim, pokonując Gwatemalę 3:1. Z kolei reprezentacja RPA na inaugurację mistrzostw świata uległa Meksykowi 0:2, a przed turniejem zremisowała 1:1 z Jamajką w meczu sparingowym.

Czechy – RPA, historia

Historia bezpośrednich spotkań Czechów z Południowoafrykańczykami jest bardzo krótka. Obie drużyny zmierzyły się dotychczas tylko raz – w 1997 roku podczas Pucharu Konfederacji. Tamto spotkanie było niezwykle wyrównane i zakończyło się remisem 2:2.

Czechy – RPA, kursy bukmacherskie

Według najnowszych oszacowań bukmacherów zdecydowanym faworytem czwartkowego spotkania jest drużyna z Europy, która przynajmniej na papierze posiada lepszy skład od zespołu z Afryki. Kurs na wygraną Czech wynosi około 1.90, typ na zwycięstwo RPA to mniej więcej 4.30, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.60. Rejestrując konto w STS podaj nasz kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać m.in. zakład bez ryzyka do 100 złotych oraz bonus od wpłat do 660 złotych.

Czechy RPA 1.88 3.60 4.30 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 czerwca 2026 13:05

Czechy – RPA, przewidywane składy

Czechy: Kovar – Hranac, Chaloupek, Krejci – Coufal, Soucek, Sojka, Zeleny – Sulc, Provod – Schick

RPA: Williams – Mudau, Mbokazi, Okon, Modiba – Adams, Mbatha – Appollis, Mokoena, Moremi – Foster

Czechy – RPA, transmisja meczu

Pojedynek między Czechami a RPA będzie transmitowany zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i internecie. Mecz w ramach mistrzostw świata 2026 możesz bowiem obejrzeć na kanałach telewizyjnych TVP 2 oraz TVP Sport, a także w serwisie streamingowym tvpsport.pl. W tych stacjach zawody skomentują Sławomir Kwiatkowski i Adam Marciniak. Początek rywalizacji na Mercedes-Benz Stadium już w ten czwartek, 18 czerwca o godzinie 18:00.

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