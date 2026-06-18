Filip Marchwiński może wrócić do PKO Ekstraklasy. Jest chętny

17:04, 18. czerwca 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Filip Trokielewicz, Piłka Nożna

Filip Marchwiński znalazł się na celowniku Cracovii. Pomocnik włoskiego Lecce po kilku latach może wrócić do PKO Ekstraklasy, o czym donosi Filip Trokielewicz z tygodnika "Piłka Nożna".

Filip Marchwiński
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SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Filip Marchwiński

Cracovia może sięgnąć po Filipa Marchwińskiego

Cracovia ma za sobą bardzo trudny sezon. Na jego początku wydawało się, że Pasy będą chciały powalczyć o awans do eliminacji europejskich pucharów. Z czasem jednak zarówno forma zespołu, jak i sprawy wewnątrz klubu, zaczęły ulegać pogorszeniu i finalnie zespół do końca nie był pewny utrzymania w PKO Ekstraklasie.

Przed nowym sezonem nastroje są więc średnio optymistyczne, ale jak to często bywa, zawsze mogą je poprawić transfery. Z pewnością ciekawym ruchem byłoby sprowadzenie do klubu Filipa Marchwińskiego. Według informacji przekazanych przez Filipa Trokielewicza z tygodnika „Piłka Nożna”, taki ruch jest rozważany przez Cracovię. Co więcej, kontakt pomiędzy stronami miał już zostać nawiązany.

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Filip Marchwiński swego czasu uchodził za spory talent, dlatego też po grze w Lechu Poznań wypromował się do włoskiego Lecce. W klubie z Serie A jego przygoda nie jest jednak udana, ale to głównie ze względu na kontuzje. W minionym sezonie 24-letni ofensywny pomocnik rozegrał dokładnie zero spotkań. Łącznie dla tej ekipy ma zawrotne trzy mecze, a warto przypomnieć, że do klubu przeniósł się latem 2024 roku.

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