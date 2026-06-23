Raphinha przemówił po urazie. Brazylia czekała na te słowa

20:29, 23. czerwca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Fabrizio Romano (X)

Raphinha zabrał głos po kontuzji odniesionej w trakcie MŚ 2026. Skrzydłowy reprezentacji Brazylii podkreślił jednak, że zrobi wszystko, aby szybko wrócić do pełnej sprawności.

Raphinha
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fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Raphinha

Raphinha przerwał milczenie po kontuzji. Jego słowa chwytają za serce

Raphinha przeżywa trudne chwile podczas mundialu w Ameryce Północnej. Skrzydłowy reprezentacji Brazylii doznał urazu ścięgna udowego w meczu grupowym przeciwko Haiti i przedwcześnie opuścił boisko. Mimo niepokojących informacji zawodnik nie traci optymizmu i zapewnia, że zrobi wszystko, aby jak najszybciej wrócić do gry.

Brazylijczyk odniósł się do swojej sytuacji w krótkiej wypowiedzi cytowanej przez Fabrizio Romano na X. – Kocham swój kraj, uwielbiam grać dla reprezentacji Brazylii. Zrobię wszystko, co możliwe, żeby jak najszybciej wrócić do zdrowia. Zdecydowanie zostanę z drużyną, żeby wspierać chłopaków i przyczyniać się do wspólnej sprawy – powiedział Raphinha.

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Kontuzja miała miejsce w 40. minucie spotkania z Haitańczykami. Mimo straty jednego ze swoich liderów Brazylijczycy nie mieli problemów z odniesieniem zwycięstwa. Canarinhos przekonująco wygrali (3:0) po dwóch trafieniach Matheusa Cunhi i golu Viniciusa Juniora jeszcze przed przerwą.

Na ten moment nie wiadomo, jak długo potrwa przerwa w grze zawodnika FC Barcelony. Sztab medyczny reprezentacji Brazylii planuje przeprowadzić kolejne badania, które pozwolą dokładniej określić skalę urazu oraz możliwy termin powrotu do treningów.

Dla selekcjonera Carlo Ancelottiego i kibiców to z pewnością niepokojąca wiadomość, ponieważ Raphinha należy do najważniejszych postaci ofensywy drużyny. Jego deklaracja pokazuje jednak, że nawet jeśli nie będzie mógł pomóc na boisku, zamierza pozostać blisko zespołu i wspierać kolegów w walce o kolejne sukcesy podczas mistrzostw świata.

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