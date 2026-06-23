Kolumbia – DR Konga: gdzie oglądać?
Spotkanie Kolumbii z Demokratyczną Republiką Konga w 2. kolejce fazy grupowej mistrzostw świata w grupie K zapowiada się interesująco. W lepszym położeniu znajdują się Kolumbijczycy, którzy po zwycięstwie 3:1 nad Uzbekistanem mają na swoim koncie trzy punkty. Kongijczycy również pokazali się z dobrej strony, remisując z Portugalią 1:1, dzięki czemu do tego meczu przystąpią z dorobkiem jednego oczka. Początek tej rywalizacji w środę, 24 czerwca o godzinie 04:00. Z artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć ten pojedynek.
Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Kolumbia – DR Konga.
Kolumbia – DR Konga: transmisja w TV
Pojedynek pomiędzy Kolumbijczykami a Kongijczykami znajdziesz w tradycyjnej telewizji – na kanałach TVP 1 oraz TVP Sport. Zawody skomentują Szymon Borczuch i Adam Burek.
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Kolumbia – DR Konga: stream online
Spotkanie w ramach 2. kolejki fazy grupowej tegorocznego mundialu oczywiście będzie dostępne również w internecie. Potyczkę obejrzysz w serwisie streamingowym tvpsport.pl.
Kolumbia – DR Konga: kursy bukmacherskie
Kolumbia – DR Konga: pytania i odpowiedzi
Ten mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym TVP Sport.
Początek tej rywalizacji już w środę (24 czerwca) o godzinie 04:00.
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