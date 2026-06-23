Panama – Chorwacja: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (24.06.2026)

Panama – Chorwacja: gdzie oglądać?
Rywalizacja w drugiej kolejce grupy L mistrzostw świata 2026 zakończy się 24 czerwca w godzinach nocnych. To właśnie wtedy odbędzie się mecz Panama – Chorwacja. Luka Modrić po porażce na inaugurację, musi wziąć odpowiedzialność na swoje barki i poprowadzić swoją reprezentację do pierwszego kompletu punktów. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.
Sprawdź naszą zapowiedź meczu Panama – Chorwacja
Panama – Chorwacja: transmisja w TV
Spotkanie Panama – Chorwacja obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie TVP2 oraz TVP Sport. Mecz skomentują Marcin Feddek i Łukasz Gikiewicz.
- Zobacz: terminarz MŚ 2026
Panama – Chorwacja: transmisja online
Spotkanie pomiędzy Panamą a Chorwacją będzie także transmitowane w internecie. Pojedynek będzie bowiem dostępny w serwisie streamingowym tvpsport.pl.
Panama – Chorwacja: kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- Wygrana Panamy
- Remis
- Wygrana Chorwacji
0 Votes
Panama – Chorwacja: kursy bukmacherskie
Spotkanie Panama – Chorwacja będzie transmitowane w telewizji na antenie TVP2 oraz TVP Sport, a także w aplikacji TVP Sport i serwisie tvpsport.pl.
Mecz odbędzie się już w środę (24 czerwca) o godzinie 01:00.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.