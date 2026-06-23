Panama – Chorwacja: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (24.06.2026)

Panama - Chorwacja: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie w telewizji i internecie obejrzysz mecz mś zaplanowany na środę 24 czerwca.

Odyssey Images / Alamy Na zdjęciu: Luka Modrić

Panama – Chorwacja: gdzie oglądać?

Rywalizacja w drugiej kolejce grupy L mistrzostw świata 2026 zakończy się 24 czerwca w godzinach nocnych. To właśnie wtedy odbędzie się mecz Panama – Chorwacja. Luka Modrić po porażce na inaugurację, musi wziąć odpowiedzialność na swoje barki i poprowadzić swoją reprezentację do pierwszego kompletu punktów. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.

Sprawdź naszą zapowiedź meczu Panama – Chorwacja

Panama – Chorwacja: transmisja w TV

Spotkanie Panama – Chorwacja obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie TVP2 oraz TVP Sport. Mecz skomentują Marcin Feddek i Łukasz Gikiewicz.

Panama – Chorwacja: transmisja online

Spotkanie pomiędzy Panamą a Chorwacją będzie także transmitowane w internecie. Pojedynek będzie bowiem dostępny w serwisie streamingowym tvpsport.pl.

Panama – Chorwacja: kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? Wygrana Panamy

Remis

Wygrana Chorwacji Wygrana Panamy

Remis

Wygrana Chorwacji 0 Votes

Panama – Chorwacja: kursy bukmacherskie

Panama Chorwacja Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 czerwca 2026 20:08

Gdzie oglądać mecz Panama – Chorwacja? Spotkanie Panama – Chorwacja będzie transmitowane w telewizji na antenie TVP2 oraz TVP Sport, a także w aplikacji TVP Sport i serwisie tvpsport.pl. Kiedy odbędzie się mecz Panama – Chorwacja? Mecz odbędzie się już w środę (24 czerwca) o godzinie 01:00.

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