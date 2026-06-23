Panama – Chorwacja: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (24.06.2026)

20:40, 23. czerwca 2026
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj Źródło:  Goal.pl

Panama - Chorwacja: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie w telewizji i internecie obejrzysz mecz mś zaplanowany na środę 24 czerwca.

Luka Modrić
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Odyssey Images / Alamy Na zdjęciu: Luka Modrić

Panama – Chorwacja: gdzie oglądać?

Rywalizacja w drugiej kolejce grupy L mistrzostw świata 2026 zakończy się 24 czerwca w godzinach nocnych. To właśnie wtedy odbędzie się mecz Panama – Chorwacja. Luka Modrić po porażce na inaugurację, musi wziąć odpowiedzialność na swoje barki i poprowadzić swoją reprezentację do pierwszego kompletu punktów. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.

Sprawdź naszą zapowiedź meczu Panama – Chorwacja

Panama – Chorwacja: transmisja w TV

Spotkanie Panama – Chorwacja obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie TVP2 oraz TVP Sport. Mecz skomentują Marcin Feddek i Łukasz Gikiewicz.

Panama – Chorwacja: transmisja online

Spotkanie pomiędzy Panamą a Chorwacją będzie także transmitowane w internecie. Pojedynek będzie bowiem dostępny w serwisie streamingowym tvpsport.pl.

Panama – Chorwacja: kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie?

  • Wygrana Panamy
  • Remis
  • Wygrana Chorwacji
  • Wygrana Panamy
  • Remis
  • Wygrana Chorwacji

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Panama – Chorwacja: kursy bukmacherskie

Panama

Mistrzostwa świata, gr. L |

24 czerwca 2026

01:00

6.75
4.25
1.52
Chorwacja
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 czerwca 2026 20:08
Gdzie oglądać mecz Panama – Chorwacja?

Spotkanie Panama – Chorwacja będzie transmitowane w telewizji na antenie TVP2 oraz TVP Sport, a także w aplikacji TVP Sport i serwisie tvpsport.pl.

Kiedy odbędzie się mecz Panama – Chorwacja?

Mecz odbędzie się już w środę (24 czerwca) o godzinie 01:00.

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