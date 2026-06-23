Anglia – Ghana: typy i kursy. Kane i spółka idą po kolejny sukces

Anglia - Ghana: typy i kursy na mecz mistrzostw świata 2026. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Anglia Ghana Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 czerwca 2026 11:06

Anglia – Ghana: typy bukmacherskie

23 czerwca w godzinach wieczornych czeka nas mecz drugiej kolejki grupy L mistrzostw świata 2026. Boston, a konkretnie Gillette Stadium będzie gospodarzem spotkania Anglia – Ghana. Będzie to rywalizacja z udziałem drużyn, które zdobyły dotychczas komplet punktów. Pojedynek ten najprawdopodobniej przesądzi o tym, która z ekip zajmie pierwsze miejsce w tej grupie. Większe szanse daje się Anglikom, ale czy zdołają oni pokazać na boisku wystarczająco wiele, aby pokonać Ghanę? Mój typ: obie drużyny strzelą.

Oskar Superbet 1,56 Obie drużyny strzelą – NIE przejdź do Superbet

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Anglia – Ghana: ostatnie wyniki

Anglicy w mundial weszli naładowani pozytywną energią, która była konsekwencją wygranych meczów towarzyskich. Anglia pokonała najpierw Nową Zelandię, a następnie Islandię. Poziom sportowy tych reprezentacji nie był wysoki, jednak Thomasa Tuchela mogły cieszyć zwycięstwa i łączny bilans bramkowy 4:0. Czystego konta nie udało się zachować w pierwszej kolejce z Chorwacją. Tam najważniejsze były jednak trzy punkty po wygranej 4:2.

Ghana w okresie meczów towarzyskich przed mistrzostwami świata przegrała 0:2 z jednym z gospodarzem tego turnieju, Meksykiem 0:2. Podczas samego turnieju Ghańczycy pokonali już natomiast innego reprezentanta Ameryki Północnej, Panamę (1:0).

Anglia – Ghana: historia

Reprezentacje te zagrały ze sobą tylko raz w historii. W marcu 2011 roku w meczu Anglia kontra Ghana padł remis 1:1.

Anglia – Ghana: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy jako faworyta tej rywalizacji wskazują Anglię, czego dowodzi kurs 1.23. Współczynnik na remis to 6.60. Z kolei wygraną Ghany możesz zagrać po kursie 13.00.

Anglia Ghana 1.21 6.70 15.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 czerwca 2026 11:06

Anglia – Ghana: kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? Wygrana Anglii

Remis

Wygrana Ghany Wygrana Anglii

Remis

Wygrana Ghany 0 Votes

Anglia – Ghana: przewidywane składy

Anglia: Pickford; James, Stones, Guehi, O’Reilly; Anderson, Rice; Madueke, Bellingham, Gordon; Kane

Ghana: Asare; Senaya, Adjetey, Opoku, Minseh; Yirenkyi, Partey; Fatawu, Sulemana, Semenyo; Ayew

Anglia – Ghana: transmisja meczu

Pojedynek między Anglią a Ghaną będzie transmitowany zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i internecie. Mecz odbędzie się we wtorek (23 czerwca) o godzinie 22:00. Spotkanie w ramach mistrzostw świata 2026 możesz obejrzeć na kanałach telewizyjnych TVP 1 oraz TVP Sport, a także w serwisie streamingowym tvpsport.pl. Zawody skomentują Jacek Laskowski i Robert Podoliński.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.