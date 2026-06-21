Zmiana trenera w Betclic 1. lidze. Tuż przed startem przygotowań

Stal Mielec oficjalnie poinformowała, że z klubem pożegnał się Ireneusz Mamrot. Jak zaznaczono to "wspólna decyzja" obu stron. Jego następcą ma zostać Przemysław Gomułka.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Ireneusz Mamrot

Stal Mielec zmienia trenera

Stal Mielec ma za sobą trudny sezon, a wszystko wskazuje, że te zbliżające się rozgrywki wcale łatwiejsze nie będą. Wiadomo bowiem, że Mielczanie w ostatnich latach przyzwyczaili się do rywalizacji w PKO Ekstraklasie, gdzie warunki chociażby finansowe są zupełnie inne. Dlatego też podstawowym celem poprzedniego sezonu było utrzymanie. To, choć rodziło się w bólach, udało się wywalczyć w sporej mierze dzięki Ireneuszowi Mamrotowi.

Jeszcze jednak przed ostatnim meczem pojawiły się głosy, że szkoleniowiec może odejść z klubu. Te głosy potwierdziły się dopiero teraz. Stal Mielec poinformowała, że Ireneusz Mamrot nie jest już trenerem pierwszego zespołu. Jak zaznaczono, jest to w jakimś sensie wspólna decyzja obu stron. Nowym trenerem pierwszoligowca najpewniej zostanie Przemysław Gomułka, o czym ostatnio informowało „Weszło”.

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– Po przeprowadzonych rozmowach z trenerem Ireneuszem Mamrotem strony doszły do wniosku o nie kontynuowaniu dalszej współpracy – czytamy we fragmencie oświadczenia Stali Mielec.

Ireneusz Mamrot prowadził zespół Stali Mielec w 23 meczach, w których zanotował średnią punktową 1,09 pkt./mecz. Choć przejmował drużynę w bardzo trudnej sytuacji, to zdołał jednak dość spokojnie utrzymać się w Betclic 1. lidze. Wcześniej 55-letni trener prowadził m.in. ekipę Miedzi Legnica czy Górnika Łęczna.

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