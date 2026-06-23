Anglia – Ghana: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (23.06.2026)

Anglia – Ghana, gdzie oglądać?
Rywalizacja w drugiej kolejce grupy L mistrzostw świata 2026 rozpocznie się w godzinach wieczornych 23 czerwca w Bostonie. To właśnie tam odbędzie się mecz Anglia – Ghana. Za faworyta tej potyczki uchodzi zespół reprezentujący Europę, jednak nie jest to nic pewnego. Ghańczycy także zdążyli już sięgnąć po komplet punktów. W najbliższym spotkaniu zmierzą się zatem drużyny pretendujące do zajęcia pierwszego miejsca w tabeli swojej grupy. Kto przybliży się do lepszego rozstawienia w fazie pucharowej? Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.
Anglia – Ghana: transmisja w TV
Spotkanie Anglia – Ghana obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie TVP1 oraz TVP Sport. Mecz skomentują Jacek Laskowski i Robert Podoliński.
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Anglia – Ghana: transmisja online
Spotkanie pomiędzy Anglią a Ghaną będzie także transmitowane w internecie. Pojedynek będzie bowiem dostępny w serwisie streamingowym tvpsport.pl.
Anglia – Ghana: kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- Wygrana Anglii
- Remis
- Wygrana Ghany
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Anglia – Ghana: kursy bukmacherskie
Spotkanie Anglia – Ghana będzie transmitowane w telewizji na antenie TVP1 oraz TVP Sport, a także w aplikacji TVP Sport i serwisie tvpsport.pl.
Mecz odbędzie się już we wtorek (23 czerwca) o godzinie 22:00.
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