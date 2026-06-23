Anglia – Ghana: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (23.06.2026)

Anglia - Ghana: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie w telewizji i internecie obejrzysz mecz mś zaplanowany na wtorek 23 czerwca.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Thomas Tuchel

Anglia – Ghana, gdzie oglądać?

Rywalizacja w drugiej kolejce grupy L mistrzostw świata 2026 rozpocznie się w godzinach wieczornych 23 czerwca w Bostonie. To właśnie tam odbędzie się mecz Anglia – Ghana. Za faworyta tej potyczki uchodzi zespół reprezentujący Europę, jednak nie jest to nic pewnego. Ghańczycy także zdążyli już sięgnąć po komplet punktów. W najbliższym spotkaniu zmierzą się zatem drużyny pretendujące do zajęcia pierwszego miejsca w tabeli swojej grupy. Kto przybliży się do lepszego rozstawienia w fazie pucharowej? Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.

Anglia – Ghana: transmisja w TV

Spotkanie Anglia – Ghana obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie TVP1 oraz TVP Sport. Mecz skomentują Jacek Laskowski i Robert Podoliński.

Anglia – Ghana: transmisja online

Spotkanie pomiędzy Anglią a Ghaną będzie także transmitowane w internecie. Pojedynek będzie bowiem dostępny w serwisie streamingowym tvpsport.pl.

Anglia – Ghana: kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? Wygrana Anglii

Remis

Wygrana Ghany Wygrana Anglii

Remis

Wygrana Ghany 0 Votes

Anglia – Ghana: kursy bukmacherskie

Anglia Ghana Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 czerwca 2026 20:08

Gdzie oglądać mecz Anglia – Ghana? Spotkanie Anglia – Ghana będzie transmitowane w telewizji na antenie TVP1 oraz TVP Sport, a także w aplikacji TVP Sport i serwisie tvpsport.pl. Kiedy odbędzie się mecz Anglia – Ghana? Mecz odbędzie się już we wtorek (23 czerwca) o godzinie 22:00.

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