Listkowski bliski szybkiego powrotu do Betclic 1. Ligi. Konkretne zainteresowanie

22:07, 20. czerwca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Maciej Decowski-Niemiec / PodkarpacieLIVE

Marcin Listkowski wkrótce ma przestać być zawodnikiem GKS-u Tychy. Pomocnik może zaliczyć szybki powrót do Betclic 1. Ligi, ponieważ jest bliski dołączenia do Stali Rzeszów - donosi Maciej Decowski-Niemiec z redakcji "PodkarpacieLIVE".

Marcin Listkowski
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Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Marcin Listkowski

Stal Rzeszów dopina transfer Marcina Listkowskiego

Marcin Listkowski w zimowym okienku transferowym wzmocnił GKS Tychy, z którym finalnie spadł z Betclic 1. Ligi. Pomocnik jednak może zaliczyć szybki powrót na zaplecze PKO Ekstraklasy, ponieważ dopinany jest właśnie ruch z jego udziałem. Maciej Decowski-Niemiec z redakcji „PodkarpacieLIVE” zdradza, że nowym pracodawcą 28-latka może zostać Stal Rzeszów.

Strony właśnie prowadzą negocjacje transferowe. Marcin Listkowski z pewnością nie wyobraża sobie grać na poziomie Betclic 2. Ligi. Pomocnik, który jeszcze nie tak dawno debiutował w Serie A, prezentuje umiejętności na grę na wyższym poziomie. Stal Rzeszów może być zatem nowym przystankiem w jego karierze.

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Maricn Listkowski w drużynie z województwa podkarpackiego miałby zastąpić Sebastiana Thilla. Reprezentant Luksemburga opuścił już szeregi pierwszoligowca, podpisując kontrakt z FC Differdange 03. Polski pomocnik z pewnością jest w stanie wejść w buty starszego pomocnika i stanowić o sile Stali Rzeszów.

W minionym sezonie Marcin Listkowski rozegrał 11 spotkań w koszulce GKS-u Tychy. Wychowanek Pogoni Szczecin nie wpisał się na listę strzelców, ale udało mu się zaliczyć trzy asysty.

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