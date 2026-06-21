Lechia Gdańsk może stracić gwiazdora! Chce go duży turecki klub

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Lechii Gdańsk

Camilo Mena na celowniku dużego tureckiego klubu

Lechia Gdańsk po spadku z PKO Ekstraklasy ma przed sobą bardzo trudny czas. Drużyna z Trójmiasta nadal szuka nowego trenera, który podejmie się misji tworzenia nowego zespołu. Warto pamiętać, że czasu do startu przygotowań jest coraz mniej, a kolejni szkoleniowcy mają odmawiać. Może więc skończyć się na mało znanym, dość eksperymentalnym nazwisku, albo na kimś z gdańskim DNA.

Niemniej to nie są jedyne problemy Gdańszczan. Z klubem najpewniej pożegnają się także najlepsi piłkarze. Według informacji przekazanych przez turecki serwis „edegundem.com.tr”, na radarze Trabzonsporu znalazł się Camilo Mena. Gwiazdor Lechii miałby być świetnym wzmocnieniem kadry czołowej drużyny tamtejszej ekstraklasy. Jak przekazano, ekipa z Trabzonu przygląda się Kolumbijczykowi od dłuższego czasu.

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Camilo Mena w minionym sezonie rozegrał w sumie 32 mecze, w których zdobył pięć goli oraz zanotował 10 asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia Kolumbijskiego skrzydłowego Gdańszczan na cztery miliony euro. 23-latek w sumie na poziomie PKO Ekstraklasy ma 63 występy oraz dziewięć trafień i 18 ostatnich podań. Jego umowa z Lechią wygasa wraz z końcem czerwca 2028 roku.

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